В посольстве РФ потребовали, чтобы США оказали давление на Украину

Посольство России в Вашингтоне призвало США оказать давление на украинских политиков для выполнения обязательств по Минским соглашениям.

В ведомстве рассчитывают на поддержку американских политиков. По словам дипломатов, США должны повлиять на то, чтобы Киев перестал игнорировать Минские договорённости, передаёт РИА Новости.

"Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнёра для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском", — сказано в заявлении посольства.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки согласилась со словами российского лидера Владимира Путина о том, что конфликтная ситуация в Донбассе должна быть разрешена мирным путём в соответствии с Минскими соглашениями.

На Украине недавно заявили о негативном влиянии "Минска" на обстановку в стране, однако глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что их создавали для сохранения территориальной целостности государства.

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