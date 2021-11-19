В Совфеде отреагировали на заявление Украины о подрыве РФ "нормандского формата"

Россия не саботирует переговоры в "нормандском формате", а всего лишь напоминает о том, что для их начала нужно исполнять Минские соглашения. Об этом заявила член Совфеда от Республики Крым Ольга Ковитиди, комментируя Pravda.Ru заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "подрыве нормандского формата" со стороны РФ.

Он подчеркнула, что именно украинская сторона тормозит переговорный процесс, так как отказывается идти на конструктивный диалог.

"Россия не саботирует переговоры в "нормандском формате", а всего лишь напоминает о том, что перед тем, как приступить к ним, нужно исполнять Минские соглашения. Блокадой переговорного процесса занимается украинская сторона", — сказала собеседник издания.

Говоря об опубликованной переписке главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции, Ковитиди пояснила, что в международных отношениях главное — это диалог.

"Диалог должен быть конструктивным. Именно поэтому мы хотим, чтобы были исполнены Минские договорённости. При этом от встречи в "нормандском формате" РФ не отказывается, однако её нужно наполнять содержанием. Не может быть организована встреча ради встречи. Нам необходимо иметь какие-то точки роста для конструктива", — отметила она.

Ранее Кулеба обвинил Россию в попытке подорвать усилия по организации переговоров руководителей МИД "нормандского формата". По его словам, предложенный российской стороной проект встречи далёк от идей Германии и Франции, а также наполнен пропагандистскими штампами.

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