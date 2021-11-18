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Депутат Рады объяснил, ради чего Украина отдала Крым России

Политика

По словам депутата Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ильи Кивы, Украина в 2014 году не стала препятствовать передаче Крыма России, чтобы сохранить собственное положение в Киеве.

Депутат Рады объяснил, ради чего Украина отдала Крым России

Как сообщил политик в интервью RTVI, власти страны отдали Крым на откуп за легализацию государственного переворота.

"Чтобы РФ не вмешивалась в передел власти, было принято решение закрыть глаза и отдать Крым", — сказал Кива.

Комментируя всенародное голосование, которое проходило в Крыму перед воссоединением с Россией, депутат уточнил, что в то время жизнь на полуострове была напряжённой, поэтому люди и решили войти в состав РФ.

"Крымчане не захотели жить в стране, которая отрицает советское прошлое и братские отношения с русскими", — подчеркнул политик.

Он отметил, что точно такой же позиции придерживаются жители Донбасса.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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