Киев перед дилеммой: покарать Лукашенко за Крым или замёрзнуть зимой

Александр Лукашенко де факто признал Крым российским и тем самым поставил Киев перед дилеммой: принимать карательные меры или перед зимой лишиться помощи в поставках электроэнергии, что для Украины — вопрос выживания.

Лукашенко уже не ставит никаких условий для визита в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 ноября при он-лайн переговорах с Владимиром Путиным посетовал, что тот не взял его с собой в Крым. На что российский президент ответил, что с удовольствием покажет ему новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию Гражданской войны.

Председатель белорусской общины Крыма Роман Чегринец отметил для "Крым 24", что заявление Лукашенко это де факто признание Крыма российским.

"Признанием Крыма российским будет являться его визит на полуостров окончательный. Де-факто, в принципе, Беларусь Крым признала", — сказал Чегринец.

В августе Лукашенко заявил о готовности признать российский статус Крыма после того, как это "сделают российские олигархи". Теперь никаких условий он не ставит.

Также Лукашенко заметил, что у него "развязаны руки из-за действий украинских властей" по вопросу возобновления авиасообщения между Белоруссией и Крымом. Этот же аргумент был повторён и 4 ноября.

Украина ранее обещала Минску "последствия"

Отметим, что на августовские признания белорусского президента МИД Украины отреагировал сразу. 10 августа в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Белоруссии на Украине Кирилл Камышев, и ему был выражен решительный протест в связи с рядом заявлений Лукашенко.

"Высказанная Лукашенко готовность признать российский суверенитет над Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями", — отмечалось в заявлении украинского МИД.

Или санкции против Белоруссии или население Украины замёрзнет

На этот раз реакции Киева пока нет. И это не случайно, так как известно, что из энергетического кризиса Украине обещает помочь выбраться только Белоруссия, которая в начале ноября оказала срочную помощь Киеву в поставках электроэнергии.

Перед Украиной сейчас стоит проблема выживания предстоящей замой, так как собственные ТЭС на 50% остановлены из-за нехватки угля.

"Главное это обеспечение украинцев теплом зимой и поэтому на этот счет не возбраняется договариваться даже с чёртом", считает депутат от "Голоса" Александр Качура. Он уверен, что следует "отделять Лукашенко от народа и экономики Белоруссии". Представитель партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко констатировал, что президент Владимир Зеленский не способен оценивать ситуацию даже в перспективе трех месяцев и поэтому поссорился с Лукашенко "на ровном месте".

"Это ( недостаток электроэнергии) серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе, в больницах", — отметил первый зампред комитета по вопросам бюджета Иван Крулько.

Снова наступать на майданные грабли?

К тому же Украина уже пожалела о бездумной интеграции с ЕС, как и о разрыве отношений с РФ.

Так комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития утвердил в четверг рекомендации правительству начать пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС, которое, по мнению комитета не сыграло на пользу Украине.

"За время действия соглашения об ассоциации мы не компенсировали ущерб от потери российского рынка. А доля ЕС в украинском экспорте возросла в значительной степени из-за того, что уменьшилась доля стран Таможенного союза. При этом у нас хронический дефицит торгового баланса с ЕС даже без учета реверсных поставок газа. И структура экспорта — сырьевая, а импорт — преимущественно высокотехнологичные товары", — сказал заместитель главы комитета Рады Дмитрий Кисилевский.

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко 4 ноября подписали интеграционный декрет Союзного государства по итогам заседания Высшего государственного совета (ВГС).

"Союзное государство для Белоруссии приоритет из приоритетов. По сути, мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства", — отметил белорусский президент Александр Лукашенко.

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