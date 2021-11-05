Большая часть энергоблоков ТЭС встала на Украине

Более половины энергоблоков тепловых электростанций остановлено на Украине, сообщил первый зампред комитета по вопросам бюджета Верховной рады Иван Крулько.

"У нас на Украине действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику <…> На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует", — цитирует депутата РИА Новости.

По словам Крулько, 50% прекративших работу энергоблоков остановлены из-за недостатка топлива.

"Это серьёзная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе, в больницах", — сказал парламентарий.

Ранее глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил об отставании страны от намеченных планов накопления запасов угля для прохождения отопительного сезона и намерении увеличить собственную добычу и импорт. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о полной готовности Украины к отопительному сезону.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.