Дефицит электроэнергии на Украине: кто виноват и что делать

1 февраля Киев запросил у Минска и Москвы экстренную поставку электричества из-за аварий сразу на двух ТЭС. До этого, в январе, белорусы уже оказывали срочную электрическую помощь из-за морозов.

На 9 февраля сразу 10 энергоблоков различных ТЭС были остановлены на ремонт (причём 9 из них на станциях, принадлежащих Ринату Ахметову), а на Запорожской ТЭС произошёл крупный пожар, и она полностью остановлена. Почему в самое холодное время года решили заняться ремонтом — вопрос, конечно, интересный. Кроме того, на тепловых станциях сейчас недостаток угля — его может хватить до 15 февраля, уже составлен в правительстве график веерных отключений. Проблема дефицита угля возникла неслучайно, полагает эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, причина в халатности правительства, а также в умышленном саботаже:

"Сколько в этих действиях коварного замысла, а сколько — игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину. Проблема решаема, но это бьёт по стране, т. к. заставляет нас покупать электроэнергию у агрессора".

На такое сотрудничество украинцев с белорусами обиделись литовцы. Они прилагали огромные усилия, чтобы убедить всех соседей не покупать электроэнергию с белорусской АЭС, которую "нахально" построили всего в 50 км от Вильнюса. На этой почве у них возникли серьёзные тёрки с латышами, эстонцами и поляками, которые не прочь разжиться дешёвым белорусским электричеством. И только в Киеве заверили единомышленников по русофобии, что этого делать не будут, и в мае 2020 даже объявили мораторий на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. И вот в 2021 году Украина так подло нарушила данное слово (в Литве, видимо, ещё не поняли, что обещаниям украинских политиков ни в коем случае нельзя верить).

Так в чём же причина такого внезапного энергокризиса? Эксперты называют несколько причин.

Якобы дефицит электроэнергии выгоден Ринату Ахметову — его компания ДТЭК производит наибольшую долю тепловой генерации. Так что причиной внезапных остановок блоков на его ТЭС может быть желание таким образом требовать повышения тарифов на электроэнергию как для промышленности, так и для населения. Другому украинскому олигарху Игорю Коломойскому наоборот, нужны низкие тарифы на электроэнергию для его ферросплавных заводов. И поэтому ему как раз выгодна дешёвая электроэнергия из России и Белоруссии. Но не стоит рассчитывать на всеобщую благотворительность олигарха: он беспокоится только о своём бизнесе, проблемы граждан его никоим образом не волнуют. Есть и третья заинтересованная сторона — иностранные инвесторы, вложившиеся в т. н. зелёную энергетику, они надеются получить свои дивиденды (а это миллиарды гривен). Так что без повышения тарифов для населения Украине вряд ли удастся осуществить эти выплаты.

Украина может экспортировать электроэнергию только через Бурштинский мост в ЕС, и сейчас продаём им электроэнергию по европейским ценам, уточняет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Но через Бурштинский электромост нельзя поставлять электроэнергию в нашу страну. Украина время от времени покупает электроэнергию у Белоруссии и России и наоборот, периодически поставляет электричество этим своим соседям. Т. е. происходит переток электроэнергии в течение дня. Объяснение тому простое и природное: тёмное время суток в России начинается раньше, чем на Украине, и поэтому там в этот момент избыток электроэнергии, а утром Украина поставляет электроэнергию в Россию и Белоруссию.

Украинская энергосистема не может существовать в режиме "энергоострова": дело в том, что амплитуды потребления и производства электроэнергии не совпадают, поэтому в пиковые нагрузки системе нужно импортировать электроэнергию, а когда её переизбыток — экспортировать, поясняет экономист Алексей Кущ.

Конечно, продолжает эксперт, есть определённые возможности внутренней балансировки, но они и раньше оставляли желать лучшего, а в последние годы вообще сошли на нет. Сильный дисбаланс внесла "зелёная энергетика", удельный вес которой, благодаря льготным тарифам, очень вырос. При вводе одной единицы мощности должно вводиться 0,9 единиц балансирующих мощностей, но в таком количестве они не вводились, что ещё больше усилило разбалансировку системы.

На пиках потребления систему частично балансирует тепловая генерация, но на пиках производства должны подключаться аккумулирующие мощности, поясняет аналитик.

"Проблемы возникают в обоих случаях: балансировка на пиках потребления работает с большими сбоями из-за дефицита угля, а при переизбытке производства недостаточно аккумулирующих мощностей. Поэтому Украине нужна внешняя балансировка в виде более мощной энергосистемы, чтобы на пиках по необходимости либо импортировать электроэнергию, либо экспортировать её: чистая физика, никакой политики. А отсоединение от российской системы предлагается по политическим причинам, и по ним же некоторое время энергетическим хабом для нас была Белоруссия. Но сейчас белорусы запустили атомную электростанцию, и если на Украину хлынет эта дешёвая энергия, мы попросту убьём свою атомную энергетику. Ранее были попытки создать энергомост Хмельницкой АЭС с Польшей, но пару лет назад он был заблокирован: полякам наша энергия была не особо нужна, а нам было невыгодно продавать дешёвую атомную энергию, потребляя дорогую тепловую. Нерешённость политико-экономических задач приводит к катастрофической ситуации, к тому же сама украинская система разрывается между двумя олигархами, одному из которых (Коломойскому) нужна дешёвая электроэнергия, а другому (Ахметову) — дорогая", — резюмировал Кущ.

Украина запросила экстренную помощь у Белоруссии на поставки электроэнергии. Россия также увеличила поставки на Украину до 500-700 МВт в рамках аварийной взаимопомощи. В связи с этим у политического обозревателя Александра Голуба возник ряд острых вопросов:

Зачем не обратились за помощью к стратегическим партнёрам из ЕС (ведь "весь мир с нами")?

Почему получать от "агрессора" электроэнергию можно, а жизненно важную вакцину "Спутник V" нельзя?

Как можно попрошайничать у Лукашенко, которого не признали официально президентом и облили грязью?

Кто виноват и как ответит за энергетическую катастрофу на Украине, имеющей огромное количество атомных реакторов и прочих энергогенераторов?

Юрий Витренко, бывший топ-менеджер "Нафтогаза", сам себе выписавший премию в $4 млн за "победу" над "Газпромом", ныне и. о. министра энергетики. Зеленский (точнее — американская послица) очень хочет назначить его не только министром, но и вице-премьером, и хотя Верховная рада дважды "прокатила" Витренко, "свадебный президент" собирается пойти на третий круг. Так вот, у этого горе-министра навязчивая идея-фикс — отсоединить Украину от общей советской энергосистемы (т.е. от России и Белоруссии) и присоединиться к европейской. Его не смущает ни то, что на это потребуются многие годы, ни то, что это обойдётся в $5-7 млрд, ни то, что европейское электричество дороже.