Закрывая заседание высшего Госсовета Союзного государства, Александр Лукашенко "посетовал", что никак не может попасть в Крым:
"Украина, — напомнил он, — закрыла для Белоруссии воздушное пространство, а Владимир Путин "не приглашает: сегодня вот опять полетел один".
Политолог Валерий Карбалевич увидел в словах Лукашенко "филигранную дипломатию":
"Он по каким-то причинам не может напрямую признать Крым российским. Поэтому прибегает к таким экзотическим путям частичного признания", — сказал Карбалевич в интервью газете "Взгляд".
Белорусский парламентарий Андрей Савиных в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live" подтвердил:
"Минск давно считает Крым российским, просто это не было формализовано для медийного пространства", — сказал глава парламентской комиссии по международным делам.
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