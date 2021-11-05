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Филигранная дипломатия: Лукашенко "завуалированно" признал Крым российским

Политика

Закрывая заседание высшего Госсовета Союзного государства, Александр Лукашенко "посетовал", что никак не может попасть в Крым:

Филигранная дипломатия: Лукашенко "завуалированно" признал Крым российским

"Украина, — напомнил он, — закрыла для Белоруссии воздушное пространство, а Владимир Путин "не приглашает: сегодня вот опять полетел один".

Политолог Валерий Карбалевич увидел в словах Лукашенко "филигранную дипломатию":

"Он по каким-то причинам не может напрямую признать Крым российским. Поэтому прибегает к таким экзотическим путям частичного признания", — сказал Карбалевич в интервью газете "Взгляд".

Белорусский парламентарий Андрей Савиных в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live" подтвердил:

  • Слова Лукашенко — признание Крыма территорией России.

"Минск давно считает Крым российским, просто это не было формализовано для медийного пространства", — сказал глава парламентской комиссии по международным делам.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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