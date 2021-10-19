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Что-то стало холодать: Украина снова хочет получать электричество из Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Украина

Электроэнергию из Белоруссии могут начать импортировать на Украину в начале ноября, пишет "Экономическая правда”.

Что-то стало холодать: Украина снова хочет получать электричество из Белоруссии

По данным издания, подготовительные работы уже начались:

  • 22 октября состоится официальный конкурс на доступ к участку линий электропередачи между Украиной и Белоруссией, который проведёт национальный оператор электросетей NEC Укрэнерго.

"Таким образом, уже с 1 ноября закупки электроэнергии из Белоруссии могут быть возобновлены”, — сообщило СМИ.

Примечательно, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно заявил, что Киев подключит энергосистему страны к европейской, тем самым укрепив "энергетическую независимость” от РФ и Белоруссии.

К слову, в вопросе ограничения закупки электроэнергии из Белоруссии Украина оказалась на редкость последовательной: как в мае сказали, что "отключаются до холодов", так и сделали.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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