Электроэнергию из Белоруссии могут начать импортировать на Украину в начале ноября, пишет "Экономическая правда”.
По данным издания, подготовительные работы уже начались:
"Таким образом, уже с 1 ноября закупки электроэнергии из Белоруссии могут быть возобновлены”, — сообщило СМИ.
Примечательно, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно заявил, что Киев подключит энергосистему страны к европейской, тем самым укрепив "энергетическую независимость” от РФ и Белоруссии.
К слову, в вопросе ограничения закупки электроэнергии из Белоруссии Украина оказалась на редкость последовательной: как в мае сказали, что "отключаются до холодов", так и сделали.
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