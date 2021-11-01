По словам депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Вадима Рабиновича, Украина находится в шаге от энергетической катастрофы после ссоры с властями РФ и Белоруссии.
При этом депутат подчеркнул, что не преувеличивает масштабы трагедии, говоря о кризисе. Он убеждён: после неправильных действий украинского правительства остаётся только "клянчить" энергоресурсы, передаёт РИА Новости.
"Те, кто нам говорили: не берите газ и электричество в России, а это Литва и Молдова, быстренько всё сами закупили, когда пошла речь об их народах. А украинцам что остаётся? Терпеть и мёрзнуть?", — озадачился Рабинович.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что уже к 2023 году страну планируется отсоединить от энергетических систем России и Белоруссии. После этого украинские власти намерены заключить соглашение на поставки электроэнергии из ЕС.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Алексей Пушков посоветовал экс-главкому НАТО подумать над тем, как руководство альянса довело до того, что блок "утратил все контакты с Россией".