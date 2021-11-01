Депутат Рады Рабинович: Украина в шаге от катастрофы после ссоры с Россией

По словам депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Вадима Рабиновича, Украина находится в шаге от энергетической катастрофы после ссоры с властями РФ и Белоруссии.

При этом депутат подчеркнул, что не преувеличивает масштабы трагедии, говоря о кризисе. Он убеждён: после неправильных действий украинского правительства остаётся только "клянчить" энергоресурсы, передаёт РИА Новости.

"Те, кто нам говорили: не берите газ и электричество в России, а это Литва и Молдова, быстренько всё сами закупили, когда пошла речь об их народах. А украинцам что остаётся? Терпеть и мёрзнуть?", — озадачился Рабинович.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что уже к 2023 году страну планируется отсоединить от энергетических систем России и Белоруссии. После этого украинские власти намерены заключить соглашение на поставки электроэнергии из ЕС.

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