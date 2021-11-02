Белоруссия начала поставку электроэнергии на Украину по договору об аварийной помощи.
"2 ноября с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт", — говорится в сообщении Минэнерго Белоруссии.
Отмечается, что поставка электричества осуществляется по запросу Украины. Поставки будут осуществляться до 21.00.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил о возможности закупки электроэнергии из Белоруссии.
Запрет на импорт белорусской и российской электроэнергии на Украину прекратил своё действие 1 ноября. Национальная комиссия по регулированию энергетики решила не продлевать этот запрет, поэтому нет никаких физических и юридических препятствий для закупок Украиной электричества из Белоруссии.
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