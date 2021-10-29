EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Подмосковье нашли тело генерала Белянина - свидетеля по делу Холодова
Риск развития инфаркта или инсульта зависит от группы крови - гематолог
ЕС: Украина должна достичь прогресса в расследовании убийств на "Евромайдане"
Врач опроверг устойчивый миф о COVID-19
От госпитализации с COVID-19 могут спасти антидепрессанты - учёные США и Канады
Талибы* заинтересовались поставками российских вакцин против COVID-19
Харламов бурно отреагировал на откровенный наряд возлюбленной
Южная Корея экстрадировала в США россиянина по делу о кибермошенничестве
Эскорт-услуги Артура Пирожкова фанатка оценила в 100 тысяч евро

На Украине обвинили Россию в прекращении поставок энергетического угля

Мир

В Верховной раде сообщили, что Россия больше не будет поставлять энергетический уголь на Украину. Поставки прекращаются с 1 ноября.

На Украине обвинили Россию в прекращении поставок энергетического угля

"Такие действия РФ похожи на их действия осенью 2014 года", — написал глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в Telegram.

Украинский депутат напомнил об энергетическом кризисе, который возник на Украине семь лет назад. Герус уточнил, что прекращаются поставки антрацитного угля, который используется для нужд энергетики. Поставки коксующего угля для промышленных предприятий, по его словам, будут продолжены. 

Уголь завозили компании ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ).

  • На Украине уже с начала этого года не хватает угля. Тепловые электростанции работают не на полную мощность, вырабатывая 35% электроэнергии в стране.
  • Кроме России, украинские энергокомпании закупают уголь в Польше, Казахстане и России. Поставки из этих стран не могут полностью обеспечить запас угля для прохождения отопительного сезона.

Ранее Pravda.Ru сообщала о заявлении другого депутата Верховной рады Людмилы Буймистер. Она высказалась, что импортная электроэнергия из РФ "убивает" энергетическую систему Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

УКРАИНА-США: УГОЛЬ В ОБМЕН НА ОРУЖИЕ?
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Тимати шокировал публику кощунственным интерьером своего дома
Заведующая COVID-отделением ответила на популярные вопросы о вирусе и вакцинации
В Подмосковье нашли тело генерала Белянина - свидетеля по делу Холодова
На Украине обвинили Россию в прекращении поставок энергетического угля
Риск развития инфаркта или инсульта зависит от группы крови - гематолог
Госдеп заявил о согласовании дополнительных полётов авиаперевозчиков США над РФ
ЕС: Украина должна достичь прогресса в расследовании убийств на "Евромайдане"
Врач опроверг устойчивый миф о COVID-19
Власти Молдавии назвали последствия провала в переговорах с "Газпромом"
От госпитализации с COVID-19 могут спасти антидепрессанты - учёные США и Канады
Популярное
Мир. Новости мира
Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины

Удар "Байрактаром" по ЛДНР был воспринят в РФ как последствие неправильного поведения Турции, а именно - продажи ею Украине данных беспилотников.

Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Здоровье
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Экономика и бизнес
Сколько будет стоить доллар в ноябре, рассказали экономисты
Здоровье
"Хаотично пьют антибиотики": Мясников назвал смертельную ошибку при COVID-19
Мирослава Димитрова-Козлеков Австрию заполонили беженцы: правительство вводит закон о кризисной безопасности Мирослава Димитрова-Козлеков Любовь Степушова Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины Любовь Степушова Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
В Госдуме назвали условие рассмотрения просьбы Польши о снижении цен на газ
Новости Украины
Украинцы выбиты из Cтаромарьевки, где 37 человек являются гражданами РФ
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Здоровье
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников