На Украине обвинили Россию в прекращении поставок энергетического угля

В Верховной раде сообщили, что Россия больше не будет поставлять энергетический уголь на Украину. Поставки прекращаются с 1 ноября.

"Такие действия РФ похожи на их действия осенью 2014 года", — написал глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в Telegram.

Украинский депутат напомнил об энергетическом кризисе, который возник на Украине семь лет назад. Герус уточнил, что прекращаются поставки антрацитного угля, который используется для нужд энергетики. Поставки коксующего угля для промышленных предприятий, по его словам, будут продолжены.

Уголь завозили компании ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ).

На Украине уже с начала этого года не хватает угля. Тепловые электростанции работают не на полную мощность, вырабатывая 35% электроэнергии в стране.

Кроме России, украинские энергокомпании закупают уголь в Польше, Казахстане и России. Поставки из этих стран не могут полностью обеспечить запас угля для прохождения отопительного сезона.

Ранее Pravda.Ru сообщала о заявлении другого депутата Верховной рады Людмилы Буймистер. Она высказалась, что импортная электроэнергия из РФ "убивает" энергетическую систему Украины.

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