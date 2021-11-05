EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
О провалах в памяти у Саакашвили заявил его адвокат: "Всё из-за голодовки"
В Канаде лось разбил окно и вошёл в школьный класс во время урока
ВОЗ объявила Европу эпицентром пандемии, а европейцы бунтуют против вакцинации
В МВД назвали число погибших в ДТП с электросамокатами
Матч "Спартак - Лестер" в Англии завершился со счётом 1:1
Пропавшего три недели назад туриста в Приморье нашли мёртвым
Экономист: иностранцев с истёкшим видом на жительство в РФ лишат пенсий
Марк Милли: мир теряет стабильность из-за противостояния США, КНР и РФ
В Совфеде выступили за продление "локдауна"

Инспекторы госдепа уже два года не могут найти бутылку виски, подаренную Помпео

Политика

Во время новой проверки сотрудники генеральной инспекции при государственном департаменте США вновь не нашли коллекционную бутылку виски, которую подарили бывшему руководителю ведомства Майку Помпео.

Инспекторы госдепа уже два года не могут найти бутылку виски, подаренную Помпео

Поиски виски Suntory Hibiki проходят с 2019 года. Власти Японии преподнесли алкоголь в качестве подарка госсекретарю Помпео. Его стоимость составляет почти 6 тысяч долларов. Согласно законодательству США, политик не может принимать подарки дороже 390 долларов, передаёт Newsweek.

По информации генерального инспектора, хранилище госдепа с 3 августа 2020 года по 31 января 2021 года посетили 77 человек. Многие из них уже не работают в правительстве.

  • Специалисты заявили, что в помещении царит хаос. По их мнению, объекту нужно обеспечить новый уровень контроля.

Ранее Помпео сообщал, что не знает, где может находиться подаренная ему бутылка дорогого виски.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Госдеп США видит страшное будущее России
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
В Канаде лось разбил окно и вошёл в школьный класс во время урока
ВОЗ объявила Европу эпицентром пандемии, а европейцы бунтуют против вакцинации
В МВД назвали число погибших в ДТП с электросамокатами
Матч "Спартак - Лестер" в Англии завершился со счётом 1:1
Пропавшего три недели назад туриста в Приморье нашли мёртвым
Экономист: иностранцев с истёкшим видом на жительство в РФ лишат пенсий
Марк Милли: мир теряет стабильность из-за противостояния США, КНР и РФ
В Совфеде выступили за продление "локдауна"
Польша: белорусы привели толпу мигрантов и угрожали пограничникам стрельбой
Украина продолжит закупать турецкие беспилотники Bayraktar: "Мы не остановимся"
Популярное
Шоу-бизнес
Светлану Немоляеву отправили в пансионат из-за проблем с сердцем

84-летняя звезда "Служебного романа" Светлана Немоляева пытается справиться с сердечно-сосудистым заболеванием, чтобы вернуться на сцену.

Светлану Немоляеву отправили в пансионат из-за проблем с сердцем
Когда пациент с COVID-19 не заразен, рассказали в Роспотребнадзоре
Здоровье
Когда пациент с COVID-19 не заразен, рассказали в Роспотребнадзоре
Шоу-бизнес
Съёмки шоу Кудрявцевой приостановили после нападок Пермяковой
Шоу-бизнес
Новый директор МХАТа объяснил, почему не стал работать с Бузовой
Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Заберите ваш хиджаб: Франция вынудила Совет Европы отменить скандальную акцию Любовь Степушова Вадим Горшенин Мау посадил бы Ломоносова за решётку? Вадим Горшенин
Политика. Новости и аналитика
"Верни 40 миллионов": в Раде устроили демарш во время выступления Зеленского
Здоровье
Неожиданный фактор тяжёлого течения COVID-19 выявили учёные из Австралии
Как выявить недолив топлива на АЗС, рассказал эксперт
Авто
Как выявить недолив топлива на АЗС, рассказал эксперт
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников