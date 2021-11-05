Инспекторы госдепа уже два года не могут найти бутылку виски, подаренную Помпео

Во время новой проверки сотрудники генеральной инспекции при государственном департаменте США вновь не нашли коллекционную бутылку виски, которую подарили бывшему руководителю ведомства Майку Помпео.

Поиски виски Suntory Hibiki проходят с 2019 года. Власти Японии преподнесли алкоголь в качестве подарка госсекретарю Помпео. Его стоимость составляет почти 6 тысяч долларов. Согласно законодательству США, политик не может принимать подарки дороже 390 долларов, передаёт Newsweek.

По информации генерального инспектора, хранилище госдепа с 3 августа 2020 года по 31 января 2021 года посетили 77 человек. Многие из них уже не работают в правительстве.

Специалисты заявили, что в помещении царит хаос. По их мнению, объекту нужно обеспечить новый уровень контроля.

Ранее Помпео сообщал, что не знает, где может находиться подаренная ему бутылка дорогого виски.

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