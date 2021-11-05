Во время новой проверки сотрудники генеральной инспекции при государственном департаменте США вновь не нашли коллекционную бутылку виски, которую подарили бывшему руководителю ведомства Майку Помпео.
Поиски виски Suntory Hibiki проходят с 2019 года. Власти Японии преподнесли алкоголь в качестве подарка госсекретарю Помпео. Его стоимость составляет почти 6 тысяч долларов. Согласно законодательству США, политик не может принимать подарки дороже 390 долларов, передаёт Newsweek.
По информации генерального инспектора, хранилище госдепа с 3 августа 2020 года по 31 января 2021 года посетили 77 человек. Многие из них уже не работают в правительстве.
Ранее Помпео сообщал, что не знает, где может находиться подаренная ему бутылка дорогого виски.
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