EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Откачивали кислородной маской: Минеев нокаутировал Исмаилова в бое-реванше
В Ксению Собчак кинули лошадиной подковой
Число пострадавших в тройном ДТП в Нижнем Новгороде выросло до 18 человек
В Нижнем Новгороде 15 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и грузовиком
Поезд сбил коляску с ребёнком в Ленинградской области: младенец погиб
Счётчик вакцинации от COVID-19 запустили в РФ
Выяснением обстоятельств гибели россиян в Албании занялось посольство РФ
В Польше предложили ЕС ввести новые санкции против России
Затяжную суперволну COVID-19 спрогнозировал в РФ иммунолог

Депутат Толстой: государство проиграло информационную кампанию против COVID-19

Политика

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что власти страны не смогли должным образом продумать информационную кампанию по борьбе с COVID-19 и доказать людям, что вакцинация помогает защититься от инфекции.

Депутат Толстой: государство проиграло информационную кампанию против COVID-19

По его словам, эксперты применили подход "мы сказали, а вы делайте". Однако Толстой убежден в неправильности таких шагов. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что необходимо приводить доводы о защитных свойствах прививки против коронавируса, а не заставлять россиян поверить врачам на слово. Только так, по его мнению, можно "переломить недоверие".

"Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает", — отметил вице-спикер Госдумы.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявлял, что большая часть пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" в стационарах — это люди, которые не прошли вакцинацию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

“Вакцина от COVID-19 – Это новая гонка вооружений”
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Депутат Толстой: государство проиграло информационную кампанию против COVID-19
Корабль с первым в мире киноэкипажем вернулся с МКС на Землю
Откачивали кислородной маской: Минеев нокаутировал Исмаилова в бое-реванше
В Ксению Собчак кинули лошадиной подковой
Иностранные эксперты: ЧВК Вагнера стоит на первом месте по эффективности
Инфляция и бедность: внутренние вызовы требуют асимметричного ответа
Агенты ЦРУ на грани нервного срыва
Психолог: не травмируйте пожилых родителей своими детскими обидами!
Число пострадавших в тройном ДТП в Нижнем Новгороде выросло до 18 человек
В Нижнем Новгороде 15 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и грузовиком
Популярное
Российский шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачёва зажгла на юбилее Баскова

Николаю Баскову исполнилось 45 лет. На свой день рождения исполнитель хита "Шарманка" позвал звёздных коллег. На празднике веселилась обворожительная Алла Пугачёва, которая опять поменяла имидж.

Галкин показал, как Пугачёва зажгла на юбилее Баскова
В Ксению Собчак кинули лошадиной подковой
Российский шоу-бизнес
В Ксению Собчак кинули лошадиной подковой
США и Канада. Новости и аналитика
Агенты ЦРУ на грани нервного срыва
Здоровье
Затяжную суперволну COVID-19 спрогнозировал в РФ иммунолог
Усам Оздемиров Инфляция и бедность: внутренние вызовы требуют асимметричного ответа Усам Оздемиров Игорь Буккер Агенты ЦРУ на грани нервного срыва Игорь Буккер Ирина Шлионская Самые необычные парки скульптур: что хотел сказать автор? Ирина Шлионская
Здоровье
Новый суточный максимум заражений COVID-19 и смертей от него зафиксировали в РФ
Мир. Новости мира
В Польше предложили ЕС ввести новые санкции против России
Счётчик вакцинации от COVID-19 запустили в РФ
Здоровье
Счётчик вакцинации от COVID-19 запустили в РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников