Депутат Толстой: государство проиграло информационную кампанию против COVID-19

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что власти страны не смогли должным образом продумать информационную кампанию по борьбе с COVID-19 и доказать людям, что вакцинация помогает защититься от инфекции.

По его словам, эксперты применили подход "мы сказали, а вы делайте". Однако Толстой убежден в неправильности таких шагов. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что необходимо приводить доводы о защитных свойствах прививки против коронавируса, а не заставлять россиян поверить врачам на слово. Только так, по его мнению, можно "переломить недоверие".

"Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает", — отметил вице-спикер Госдумы.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявлял, что большая часть пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" в стационарах — это люди, которые не прошли вакцинацию.

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