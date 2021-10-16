Затяжную суперволну COVID-19 спрогнозировал в РФ иммунолог

Наблюдаемая в России волна заболеваемости коронавирусом продолжится до весны без существенных снижений показателей, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Текущая волна, в кавычках, будет частью большой суперволны "осень-зима-весна". Сейчас видим только часть этой суперволны", — заявил медик URA. RU.

По словам Крючкова, во второй половине ноября можно ожидать стабилизации с заболеваемостью коронавирусом после её подъёма. Однако в декабре-январе, согласно прогнозу врача, число заразившихся в стране опять начнёт расти. Также подъём заболеваемости возможен весной.

"Сильной стабилизации ситуации не будет. Цифр низких по заболеваемости мы не увидим между этими волнами. Поэтому назовем ее большой суперволной", — заявил иммунолог.

Напомним, 16 октября в России обновились суточные максимумы заражений коронавирусом и смертей от него. Выявили 33208 новых заболевших COVID-19 и 1002 летальных исхода.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 7958384 случая заболевания коронавирусной инфекции. Свыше 6,9 млн заразившихся выздоровели, 222315 скончались.

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