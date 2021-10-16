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Новый суточный максимум заражений COVID-19 и смертей от него зафиксировали в РФ

Здоровье

За последние сутки в РФ зарегистрировано 33208 заразившихся, что является максимумом с начала пандемии.

Новый суточный максимум заражений COVID-19 и смертей от него зафиксировали в РФ

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ сообщил также о новом максимуме суточной смертности – 1002 летальных исхода.

С начала пандемии в России зарегистрировали уже 7958384 случая COVID-19. Более 6,9 млн заболевших выздоровели, 222315 умерли.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил об угрозе продолжения подъёма заболеваемости коронавирусом в стране в случае непринятия ограничительных мер.

По словам главврача столичной больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в РФ близкак критической. Согласно сведениям медспециалиста койки в инфекционных моногоспиталях по всей стране стремительно заполняются. Многие из попавших в больницу с коронавирусной инфекцией оказываются в реанимации.

Вместе с тем, по словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, что в России отсутствуют основания для введения локдауна из-за коронавируса.

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Чем бесполезно лечить коронавирус
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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