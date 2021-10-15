Суточный максимум заражений COVID-19 с начала пандемии обновился в РФ

За последние сутки в России зарегистрировали 32196 случаев заражения COVID-19, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Предыдущий максимум — 31299 заразившихся — выявили накануне, 14 октября.

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ, за последние сутки в России зафиксировано 999 случаев летального исхода COVID-19, что также является максимумом с начала пандемии.

Всего в стране зарегистрировали уже 7925176 случаев коронавируса. Свыше 6,9 млн заразившихся выздоровели, 221313 скончались.

Накануне министр здравоохранения страны Михаил Мурашко спрогнозировал продолжение подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией в случае, если не будут вводиться ограничительные меры.

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с COVID-19 в стране "близкой к критической". Медик заявил о стремительном заполнении коек в инфекционных моногоспиталях по всей стране, отметив, что многие из госпитализированных с коронавирусом оказываются в реанимациях.

При этом председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в стране нет оснований для введения локдауна из-за COVID-19.

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