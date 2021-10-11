В Кремле прокомментировали задержание возможных российских шпионов в Турции

Российские власти отреагировали на задержание в Турции предполагаемых иностранных шпионов, у которых может быть российское гражданство.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва не владеет информацией о задержанных в Турции шпионах с паспортами и оружием нашей страны. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина подчеркнул в беседе с журналистами, что не способен комментировать инцидент из-за отсутствия данных.

"Если это действительно российские граждане, наверное, мы или уже получили по дипканалам или получим какую-то информацию", — добавил Песков, слова которого приводит ТАСС.

Ранее девятого октября в Стамбуле и Анталье сотрудники турецких спецслужб задержали шесть предполагаемых шпионов. У них обнаружили российские документы, однако неизвестно, настоящие они или фальшивые. Также общественности не сообщили национальность вероятных злоумышленников.

По версии правоохранителей, возможные преступники планировали атаковать местных жителей и заполучить секретные данные. Задержанных обвинили в шпионаже.

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