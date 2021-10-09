В Турции задержали шесть предполагаемых шпионов с паспортами и оружием РФ

В Турции задержали шесть возможных шпионов. Миссия сотрудников спецслужб проходила в Стамбуле и Анталье.

По данным местных журналистов, у предполагаемых преступников нашли российские документы и оружие. В материале отметили, что пока неизвестно, фальшивые они или нет. Также на данный момент турецкие правоохранители не сообщили о национальности подозреваемых в шпионаже людей.

Как сообщил CNN Turk, возможные злоумышленники собирались атаковать граждан Турции, чтобы заполучить секретную информацию.

Ранее в Швеции к трём годам тюрьмы приговорили 47-летнего мужчину. По версии правоохранителей, он шпионил в пользу России. Мужчина за деньги передавал работнику посольства нашей страны секретную информацию о производстве грузовиков Scania. Средства, которые получил преступник, изъял суд. Злоумышленник не признал вину.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.