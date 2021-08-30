МИД РФ: Штаты охотятся за россиянами за рубежом

Соединённые Штаты с 2008 года продолжают охотиться за гражданами России за рубежом с целью последующей экстрадиции в США. За 13 лет произошло не менее 50 таких случаев.

По словам уполномоченного МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместителя директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григория Лукьянцева, американские преследователи практикуют такой метод, как запросы от органов правопорядка, после чего пытаются вывезти наших граждан на территорию Штатов, чтобы там предъявить обвинения, передаёт РИА Новости.

"На россиян, которых удалось перевезти в Соединённые Штаты, начинают оказывать давление, а затем предоставляют право американской системе правосудия решать их судьбы. Как правило, наши люди попадают в так называемое рабство, так как вынуждены заключать сделки о сотрудничестве", — подытожил Лукьянцев.

Представитель российского министерства добавил, что, как правило, к российским гражданам относятся крайне негативно, не предоставляя им вовремя медицинскую помощь или отказывая в ней вовсе.

Он напомнил о таких вопиющих случаях, как:

ситуация с гражданским лётчиком Константином Ярошенко ,

, сыном депутата Госдумы от ЛДПР, похищенным в 2014 году американскими спецслужбами на Мальдивах Романом Селезневым ,

, российским предпринимателем Виктором Бутом

журналисткой Марией Бутиной, которой удалось вернуться в Россию.

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