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В Швеции мужчине дали срок за шпионаж в пользу России

Мир

В Швеции суд вынес приговор по делу о шпионаже в пользу России. В преступлении признали виновным 47-летнего мужчину.

В Швеции мужчине дали срок за шпионаж в пользу России

"Сегодня окружной суд приговорил 47-летнего мужчину к трем годам лишения свободы за шпионаж», - цитирует сообщение пресс-службы суда в городе Гётеборге РИА Новости.

В сообщении говорится, что  мужчина получил срок за передачу сотруднику российского посольства секретных данных о производстве грузовиков компанией Scania.

Установлено, что осуждённый, который работал в этой компании с февраля 2018 года до своего ареста в феврале 2019 года, в ходе регулярных встреч с сотрудником посольства России передавал ему информацию за вознаграждение. Согласно решению суда, все полученные таким образом деньги у мужчины конфискуют. 

Сообщается, что осуждённый не признал своей вины в инкриминируемом ему преступлении.

Мужчину обвиняли также в передаче секретной информации, касающейся компании Volvo, где тот также работал.

Но по этому пункту обвинения суд оправдал его, так как счёл доказательства недостаточными.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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