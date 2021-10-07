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Талибан* продаёт дома экс-чиновников, чтобы отдать долги

Политика

Афганистану не хватает денег оплатить соседним странам за электричество. Чтобы выбраться из долговой ямы, Талибан* выставил на продажу собственность бывших чиновников.

Талибан* продаёт дома экс-чиновников, чтобы отдать долги

На продаже оказались дома бывших госслужащих, которые покинули афганскую территорию во время переворота. Об этом заявил исполняющий обязанности директора по производству энергетической корпорации DABS Сафиулла Ахмадзай. Инициатива пока находится в подвешенном состоянии и проходит согласование у глав нового правительства.

"Следует разработать политику, которая позволит получить оплату счетов с этих людей. Основываясь на ней, мы можем продать их собственность или найти альтернативные варианты", — цитирует главу энергетической корпорации TOLO News.

Задолженность Афганистана перед странами-поставщиками за свет составляет больше 60 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что мирные жители Кабула распродают свои личные вещи, чтобы купить продукты. По заявлению нового правительства, в стране возникли серьёзные проблемы с нехваткой наличных денег.

* террористическая организация, запрещённая в РФ

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«Тьма надвигается» — Талибы обесточили Кабул, взорвав ЛЭП / Афганистан новости
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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