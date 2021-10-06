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Деньги кончились: афганцы продают мебель, чтобы купить еду

Политика

По сообщению иностранных СМИ, жители Афганистана массово несут личные вещи на блошиные рынки, чтобы выручить деньги на еду. Страна оказалась отрезана от центральных банков, экономисты пророчат банкротство.

Деньги кончились: афганцы продают мебель, чтобы купить еду

"Кризис ликвидности усугубляется, и многие банки не в состоянии платить вкладчикам", — цитирует профессора экономики в частном университете Кабула Ахмада Хесроу Зия Bloomberg.

По его словам, по-прежнему страна находится в "социально и экономической" изоляции. Новое правительство не в состоянии обеспечить жителям элементарные потребности. Чтобы не "растратить" остатки, Талибан* ограничил снятие наличных до 200 долларов в неделю. А вывозить валюту за пределы страны и вовсе запретил.

Ранее в ООН обозначили сумму, которая бы вытащила Афганистан из "кризисной" ямы. По мнению представителей организации, на восстановление экономики Кабулу необходимо не меньше миллиарда долларов.

На первых парах страны-доноры намерены были собрать 600 миллионов.

Однако, как отметил эксперт в беседе с Pravda. Ru, талибам всё же придётся отчитаться в случае транша. В первую очередь новая власть должна обеспечить людей едой и запустить экономические и социально важные объекты.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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