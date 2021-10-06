По сообщению иностранных СМИ, жители Афганистана массово несут личные вещи на блошиные рынки, чтобы выручить деньги на еду. Страна оказалась отрезана от центральных банков, экономисты пророчат банкротство.
"Кризис ликвидности усугубляется, и многие банки не в состоянии платить вкладчикам", — цитирует профессора экономики в частном университете Кабула Ахмада Хесроу Зия Bloomberg.
По его словам, по-прежнему страна находится в "социально и экономической" изоляции. Новое правительство не в состоянии обеспечить жителям элементарные потребности. Чтобы не "растратить" остатки, Талибан* ограничил снятие наличных до 200 долларов в неделю. А вывозить валюту за пределы страны и вовсе запретил.
Ранее в ООН обозначили сумму, которая бы вытащила Афганистан из "кризисной" ямы. По мнению представителей организации, на восстановление экономики Кабулу необходимо не меньше миллиарда долларов.
На первых парах страны-доноры намерены были собрать 600 миллионов.
Однако, как отметил эксперт в беседе с Pravda. Ru, талибам всё же придётся отчитаться в случае транша. В первую очередь новая власть должна обеспечить людей едой и запустить экономические и социально важные объекты.
* "Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ
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