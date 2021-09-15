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Эксперт: Афганистан не только политика, людям нечего есть

Мир » Азия » Центразия

В ООН назвали сумму, которая необходима Афганистану в период кризиса. Так, страны-доноры подсчитали, что финансирование должно составить больше миллиарда долларов. Сейчас они намерены собрать около 600 миллионов. 

Эксперт: Афганистан не только политика, людям нечего есть

В руки талибов*

Однако многие опасаются, что помощь Афганистану от других стран, будет направлена "Талибаном"* отнюдь не на нужды население. По мнению эксперта, при решении о спонсировании страны, нужно отделить зёрна от плевел.

"Здесь надо понимать, что политика — это одно дело, а жизнь и благополучие народа — это другое", — пояснил Pravda. Ru известный востоковед, историк и общественный деятель Геннадий Авдеев. — Там без малого почти 30 миллионов людей, которые нуждаются в том, чтобы они находились в какой-то системе экономических взаимосвязей между ними и государством, который берёт на себя вопросы социального обеспечения".

По словам эксперта, в первую очередь нужно помочь Афганистану победить голод и решить вопрос со здравоохранением.

"Здесь, я считаю, что помогать, конечно, надо, когда речь идёт о том, чтобы обеспечить людей необходимыми продуктами питания, обеспечить медицинское обслуживание, защиту интересов от посягательства других сил, враждебных этому режиму", — говорит востоковед.

Доверяй, но проверяй

По мнению Авдеева, необходимо вернуть в страну специалистов сельского хозяйства. Сейчас Афганистан не может обеспечивать себя даже зерном.

"Помощь, конечно, не может носить характер понятия достаточного. Потому что всегда, конечно, не хватает. В какой-то степени обеспечить возможность, чтобы в страну вернулись специалисты в отраслях народного хозяйства, чтобы заработал механизм самовосполнения, чтобы люди были заняты в производственной сфере", — резюмирует востоковед.

Мировое сообщество считает, что после отправки Афганистану финансовой помощи, новое правительство всё же должно отчитаться куда ушли деньги.

Ранее Pravda. Ru писала о том, какие обещания "Талибан"* дал не только своему населению, но и миру, и можно ли им доверять.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ

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