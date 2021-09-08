Востоковед Владимир Пластун: "Талибы* многое обещают на словах, но..."

Известный советский и российский востоковед Владимир Пластун прокомментировал государственный переворот в Исламской республике Афганистан.

"Наследник древних империй", "страна гор и легенд" Афганистан переживает очередные потрясения и перипетии в своей и без того непростой и много повидавшей истории. Государство, название которого произошло от персидского слова "афган" и в переводе с фарси означает "безмолвие, молчание", снова переживает внутренний перелом и переустройство, отголоски которого долетают далеко за пределы его официальных границ. Кажется, США и НАТО слишком долго оттягивали окончательный вывод своих войск, и талибы* внесли свои коррективы, заставив западные военные силы экстренно покидать Афганистан уже не под лозунгами "Стражей свободы" с "Решительной поддержкой" (и то, и другое — названия военных операций США и НАТО по выводу международных сил содействия безопасности из ИРА), а в стремительной эвакуации с поиском убежища для союзников.

Вторгнувшись в Афганистан в 2001 году под предлогом якобы укрытия на его территории Усамы бен Ладена и свергнув режим талибов, США за два десятка лет осчастливили афганцев одним построенным заводом по производству грифельных карандашей и ещё одним — по производству "Кока-Колы" (в сравнении с десятками предприятий, объектов социальной и дорожной инфраструктуры, построенных в период советского присутствия в Афганистане) и в итоге обрушили мнимую безопасность и политическую стабильность в этой стране, открыв дорогу к власти опять "Талибану"*.

Ашраф Гани

Параллельно США и иностранному воинскому контингенту страну спешно покинул и президент Ашраф Гани, сложив с себя президентские полномочия, очевидно, выбрав в данном случае для себя (и для афганской нации?) меньшее из зол. Талибы уже были во главе Афганистана в 1996 — 2001 годах, зачастую их методы управления основывались на жестокости и нетерпимости к другим религиям. Их принципы построения исламского государства на основе законов Шариата вряд ли претерпели изменения. Однако после вхождения в Кабул и объявлении о контроле над всей территорией страны в середине августа 2021 года, представители талибов сделали ряд спорных заявлений. Им "не нужны проблемы с международным сообществом". Якобы в стране будут работать СМИ, соблюдаться права женщин, будет вестись борьба с терроризмом и наркотрафиком, никто из их последователей не нападёт на соседние государства Центральной Азии и так далее.

Для того, чтобы прояснить ситуацию, мы задали несколько насущных вопросов по Афганистану известному советскому и российскому востоковеду, доктору исторических наук, профессору, в прошлом сотруднику Посольства СССР в Демократической Республике Афганистан и директору Советского культурного центра при Союзе советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странам, ветерану боевых действий Владимиру Пластуну:

— Вы довольно долго работали в Афганистане и с афганской темой, что называется, напрямую. Вопрос про талибов в настоящее время, "Талибан" сегодня и в 90-х годах… На Ваш взгляд, изменилась ли данная организация идеологически, структурно, концептуально, ещё как-либо?

— Талибы заверяют всех, что ими были допущены ошибки в период 1996–2001 годов, но не уточняют, какие же. Заявления "Талибана" насчёт жизни общества сейчас свелись к следующему. Во-первых, выращивать наркотики, продавать или способствовать продаже наркотиков отныне будет караться смертной казнью. Во-вторых, вся кровная месть отменена. Отныне все споры будут проходить через исламский шариатский суд, больше не существует легитимного способа решать споры, кроме шариатского суда. В-третьих, со всего мира приглашены инженеры, врачи и другие специалисты, чтобы восстановить Афганистан при условии высоких зарплат. В-четвёртых, Исламский Эмират Афганистан запрещает любой вид деятельности, связанный с процентами, все долги и проценты отменены. В-пятых, женщины вольны выходить из дома без сопровождения, хиджаб же становится обязательным. Несколько постулатов заявлено о том, что Исламский Эмират Афганистан будет сурово карать за многобожие, прорицание, гадания и так далее, за разврат, вплоть до смертной казни за насилие. Опять же, это всё пока на словах.

— Вопрос по поводу легитимности "Талибана" в международном сообществе. По Вашему мнению, возможна ли она в будущем по отношению к такой одиозной организации, которая признана террористической не в одном государстве, в частности, и в России?

— Всё зависит от того, выполнят ли талибы свои обещания о разрыве контактов с другими террористическими группировками.

— Что будет с внутренним устройством Афганистана при талибах? Ситуация пока крайне неоднозначная, хотя на днях в "Талибане" заявили о формировании временного правительства…

— Ещё рано делать прогнозы. Талибы многое обещают на словах. Правительство не сформировано. Нет человека, который подписывал бы указы. Организация не обрела статус легитимной в международном сообществе. На Востоке очень спокойно нарушают даже письменные соглашения. Тем более, в мусульманском мире. Именно потому, что в случае, если даже письменные договоры заключены с не мусульманами, их можно нарушать.

— Отдельно вопрос по ситуации с сопротивлением в провинции Панджшер, если можно. Каковы шансы у приверженцев Ахмада Масуда? Возможен ли сценарий хоть каких-то их договорённостей с талибами и, насколько это вероятно, невоенный исход этого противостояния?

— По одним сообщениям, талибы ведут переговоры с Масудом и его сторонниками. По другим — атакуют Панджшер. Не исключено, что оба этих процесса идут параллельно друг другу. До сих пор ситуация не ясна.

— Спасибо за комментарии.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ.

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