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На борьбу с кризисом Афганистану нужно больше миллиарда долларов

Политика

На конференции в Женеве страны-доноры обсудили, в каком размере необходима помощь Афганистану для выхода из кризиса. Так, мировое сообщество считает, что сумма финансирования должна составить 1 млрд 200 млн долларов.

На борьбу с кризисом Афганистану нужно больше миллиарда долларов

Деньги планируют потратить на:

  • борьбу с голодом,
  • здравоохранение,
  • социальные выплаты.

Страны-доноры на первых порах планируют собрать около 600 миллионов долларов, передаёт НТВ.

Ранее представители "Талибана"* сообщали о кризисе с оплатой работы медиков и поставками лекарств. В начале сентября ООН обратилась к новому правительству с целью получить разрешение на ввоз медикаментов и гуманитарной помощи. В том числе использовать для этих целей аэропорт Кабула.

Pravda.Ru рассказала, что талибы* выразили желание наладить авиасообщение с Россией и Турцией. Однако российские власти заявили, что пока не намерены возобновлять регулярные рейсы в столицу Афганистана и связали это с "неналаженной" работой аэропорта Кабула, а также с коронавирусной инфекцией.

* запрещённая в России террористическая организация.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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