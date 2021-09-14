На борьбу с кризисом Афганистану нужно больше миллиарда долларов

На конференции в Женеве страны-доноры обсудили, в каком размере необходима помощь Афганистану для выхода из кризиса. Так, мировое сообщество считает, что сумма финансирования должна составить 1 млрд 200 млн долларов.

Деньги планируют потратить на:

борьбу с голодом,

здравоохранение,

социальные выплаты.

Страны-доноры на первых порах планируют собрать около 600 миллионов долларов, передаёт НТВ.

Ранее представители "Талибана"* сообщали о кризисе с оплатой работы медиков и поставками лекарств. В начале сентября ООН обратилась к новому правительству с целью получить разрешение на ввоз медикаментов и гуманитарной помощи. В том числе использовать для этих целей аэропорт Кабула.

Pravda.Ru рассказала, что талибы* выразили желание наладить авиасообщение с Россией и Турцией. Однако российские власти заявили, что пока не намерены возобновлять регулярные рейсы в столицу Афганистана и связали это с "неналаженной" работой аэропорта Кабула, а также с коронавирусной инфекцией.

* запрещённая в России террористическая организация.

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