В России пока не готовы к возобновлению регулярного сообщения с Кабулом.
"Решение о подготовке регулярных гражданских рейсов с Кабулом и предоставлении под них слотов в расписании российским авиаперевозчиком пока не принято. Говорить о начале выполнения полётов гражданских рейсов туда на регулярной основе пока преждевременно", — заявил знакомый с ситуацией источник "Интерфакса".
По словам собеседника агентства, для возобновления регулярного сообщения с Кабулом потребуется соответствующее решение оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
В Кабуле должны создать необходимую аэропортовую инфраструктуру, обеспечить работу авиадиспетчеров в соответствии с международными стандартами безопасности гражданской авиации.
"Должны быть также сформулированы прозрачные условия пересечения государственной границы пассажирами из обеих стран", — отметил источник.
Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на представителя "Талибан"* Сухейля Шахина, что новые власти Афганистана заявили о желании возобновить авиасообщение с РФ и Турцией.
"Мы хотим, чтобы авиасообщение возобновилось с обеими странами. Я не знаю подробностей о дате возобновления, но мы хотим, чтобы эти рейсы начались", — сказал представитель движения.
*"Талибан" — организация запрещена в РФ.
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