EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Баранец раскрыл истинный смысл учений Польши на белорусской границе
Талибы* высказались о возобновлении полетов в Россию
Эксперт объяснил, с чем связана индексация зарплат военным и силовикам
Неадекватные решения: эксперт оценил действия экипажа упавшего L-410
В Англии может появиться тест на наличие рака
Собчак и Богомолов каждый по-своему вспомнили свою свадьбу
Песков: Путин выразился образно, когда сказал об уходе на карантин
Путин признался, что может уйти на карантин из-за COVID-19
Москву не информировали о задержании россиянина в Чехии, заявил Ларов

В Сети оценили слова посла РФ в Афганистане о плюсах режима "Талибан"*

Общество

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в беседе с телеведущим Владимиром Соловьёвым рассказал об успехах талибов* (запрещено в России) в Афганистане. Интернет-публика растерялась и уже не знает, как относиться к новой власти исламистского радикального религиозно-политического движения.

В Сети оценили слова посла РФ в Афганистане о плюсах режима "Талибан"*

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" объяснил, какие положительные моменты наметились в южно-азиатской стране после прихода талибов.

Жирнов рассказал о победе талибов над коррупцией в Афганистане. В частности, новая власть пресекла чиновничьи поборы с торговцев на рынках и базарах.

"Это в день примерно 500 тысяч долларов", — уточнил он.

Кроме того, таможенный пункт на границе с Пакистаном стал приносить налогов на 700 тысяч долларов больше, чем было до прихода боевиков к власти.

Блогер Рустам Солнцев прокомментировал заявления посла.

"Судя по рассказам нашего посла, жизнь в Афганистане близка к райской", — отметил Рустам.

Интернет пользователи не могут до конца понять, как относиться к такого рода информации.

"Напомните мне пожалуйста, если "Талибан" запрещённая организация в России, так?" — недоумевают фолловеры.

Другие восприняли это заявление как стремление дипломата позаботиться о безопасности посольства в Афганистане.

"А что он должен говорить? Наше посольство находится на территории Афганистана. Начнет посол вещать про кошмары, ему сикир башка будет. Включайте свои мозги," — пишут в Сети.

*Движение "Талибан" в России признано террористическим, и его деятельность на территории России запрещена.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ПРАВДА про Афганистан, которую вы еще не слышали
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
В Англии может появиться тест на наличие рака
Собчак и Богомолов каждый по-своему вспомнили свою свадьбу
Песков: Путин выразился образно, когда сказал об уходе на карантин
Жители Минска недружелюбно встретили Маргариту Симоньян
Путин признался, что может уйти на карантин из-за COVID-19
Москву не информировали о задержании россиянина в Чехии, заявил Ларов
Минобороны Латвии извинилось за инцидент с солдатом НАТО и ребёнком
О жертвах атаки США на Афганистан рассказали в ООН
Виновата Россия: в госдепе нашли причину рекордного роста цен на газ
Избиение мальчика в детсаду Краснодара могло быть связано с обстановкой в семье
Популярное
Мир. Новости мира
В Чехии арестовали участника "Крымской весны" Александра Франчетти

Сотрудники российского посольства в Праге подтвердили информацию о задержании по украинскому ордеру гражданина РФ Александра Франчетти.

В Чехии арестовали участника "Крымской весны" Александра Франчетти
В Германии заявили об оскорблении Меркель президентом Польши
Мир. Новости мира
В Германии заявили об оскорблении Меркель президентом Польши
Общество
Уфимские власти ответили маме ребёнка, у которого хотели забрать портфель
Мир. Новости мира
"Мерзавцы мелочные": западные политики вывели Лукашенко из себя
Василий Амирджанов "Это и есть любовь к своей стране": Сергей Лавров рассказал о составляющих патриотизма Василий Амирджанов Ирина Гусакова Спасение от старости: топ главных продуктов для долголетия Ирина Гусакова Игорь Буккер Это не аллергия: выявлено редкое, но опасное последствие COVID-19 Игорь Буккер
Экономика и бизнес
Эксперт Землянский рассказал о цене российского газа для Германии
Экономика и бизнес
Эксперт прокомментировал слова Витренко о высокой закупочной цене газа
Александр Ведруссов: "Россия системно движется по украинской траектории"
Власть
Александр Ведруссов: "Россия системно движется по украинской траектории"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников