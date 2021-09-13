В Сети оценили слова посла РФ в Афганистане о плюсах режима "Талибан"*

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в беседе с телеведущим Владимиром Соловьёвым рассказал об успехах талибов* (запрещено в России) в Афганистане. Интернет-публика растерялась и уже не знает, как относиться к новой власти исламистского радикального религиозно-политического движения.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" объяснил, какие положительные моменты наметились в южно-азиатской стране после прихода талибов.

Жирнов рассказал о победе талибов над коррупцией в Афганистане. В частности, новая власть пресекла чиновничьи поборы с торговцев на рынках и базарах.

"Это в день примерно 500 тысяч долларов", — уточнил он.

Кроме того, таможенный пункт на границе с Пакистаном стал приносить налогов на 700 тысяч долларов больше, чем было до прихода боевиков к власти.

Блогер Рустам Солнцев прокомментировал заявления посла.

"Судя по рассказам нашего посла, жизнь в Афганистане близка к райской", — отметил Рустам.

Интернет пользователи не могут до конца понять, как относиться к такого рода информации.

"Напомните мне пожалуйста, если "Талибан" запрещённая организация в России, так?" — недоумевают фолловеры.

Другие восприняли это заявление как стремление дипломата позаботиться о безопасности посольства в Афганистане.

"А что он должен говорить? Наше посольство находится на территории Афганистана. Начнет посол вещать про кошмары, ему сикир башка будет. Включайте свои мозги," — пишут в Сети.

*Движение "Талибан" в России признано террористическим, и его деятельность на территории России запрещена.

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