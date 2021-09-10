РФ планирует организовать новый вывозной рейс из Афганистана до конца сентября

Российские власти планируют организовать новый вывозной рейс из Афганистана до конца сентября.

Как сообщил РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин, рейс организуют не только для россиян, но и для членов их семей, имеющих иностранное гражданство.

Ранее от афганцев, имеющих российские паспорта, поступали сообщения о том, что им при эвакуации не позволили взять с собой членов семей, у которых нет гражданства РФ.

Иван Волынкин, комментируя эту информацию, пояснил, что тогда первоочередной задачей властей РФ было вывезти желающих покинуть Афганистан россиян.

«В настоящее время МИД России во взаимодействии с компетентными ведомствами прорабатывает вопрос вывоза членов семей наших соотечественников, имеющих иностранное гражданство», - заявил собеседник агентства.

Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил о получении более 1000 заявок на вывоз из Афганистана. О желании выехать в Россию сообщили обладатели паспортов РФ, а также афганцы, учащиеся в вузах страны.

По словам посла, для вывоза желающих могут организовать несколько рейсов.

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