Российские власти планируют организовать новый вывозной рейс из Афганистана до конца сентября.
Как сообщил РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин, рейс организуют не только для россиян, но и для членов их семей, имеющих иностранное гражданство.
Ранее от афганцев, имеющих российские паспорта, поступали сообщения о том, что им при эвакуации не позволили взять с собой членов семей, у которых нет гражданства РФ.
Иван Волынкин, комментируя эту информацию, пояснил, что тогда первоочередной задачей властей РФ было вывезти желающих покинуть Афганистан россиян.
«В настоящее время МИД России во взаимодействии с компетентными ведомствами прорабатывает вопрос вывоза членов семей наших соотечественников, имеющих иностранное гражданство», - заявил собеседник агентства.
Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил о получении более 1000 заявок на вывоз из Афганистана. О желании выехать в Россию сообщили обладатели паспортов РФ, а также афганцы, учащиеся в вузах страны.
По словам посла, для вывоза желающих могут организовать несколько рейсов.
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