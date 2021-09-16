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Чёрный рынок иностранных виз "расцвёл" в Афганистане

Политика

В Афганистане процветает чёрный рынок иностранных виз. Визы доступны жителям, но по завышенным ценам. Так, виза в Турцию продаётся за 5 тысяч долларов, когда её реальная цена всего 120. Об этом сообщает афганский новостной канал TOLO news.

Чёрный рынок иностранных виз "расцвёл" в Афганистане

Как сообщает издание, популярность нелегальных виз объясняется с тем, что большинство иностранных посольств закрылось после прихода талибов* к власти, при этом количество афганцев, желающих покинуть страну, увеличилось.

В настоящее время в рамках закона можно оформить только визу в Пакистан, но её стоимость, как и многих других виз, значительно завышена.

"Официальная стоимость визы в Таджикистан составляет 60 долларов, но на чёрном рынке — 400 долларов. Реальная цена турецкой визы — 120 долларов, на чёрном рынке — 5 тысяч долларов, а стоимость визы в Узбекистан на чёрном рынке — 1,3 тысячи долларов", — рассказал каналу директор одной из турфирм Кабула.

Жители Афганистана обратились к иностранным государствам с просьбой открыть на территории Афганистана свои посольства для прекращения нелегальной продажи виз.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ.

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Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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