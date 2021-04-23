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Россия высылает пятерых польских дипломатов

Политика

Продолжает нарастать дипломатическая напряжённость между Россией и странами Европы. В МИД РФ сообщили: до 15 мая из страны обязаны уехать 5 польских дипломатов.

Россия высылает пятерых польских дипломатов

В заявлении МИД уточняется, что об объявлении представителей Польши персонами non grata сообщили послу Польши в Москве Кшиштофу Краевскому. Причина — ответная мера: ранее Варшава, как и Прага, устроила "провокационные действия" и выслала российских дипломатов.

"Сказано, что в качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, Министерство объявило "persona non grata" пятерых сотрудников Посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 года". — указано в сообщении.

Также уточняется: власти Польши в течение нескольких лет занимались "позорной войной" с памятниками времён СССР, а также делали всё для "заморозки" контактов с российской стороной. Более того: Варшава позволила себе попытки "торпедирования" энергетических проектов РФ и проведение информационной кампании против нашей страны.

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Польша после санкций США выслала троих дипломатов России.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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