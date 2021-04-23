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Экс-президент Чехии: мне стыдно за "лай" Праги на Москву

Мир

Свой комментарий касательно действий Чехии в отношении России, приведших к дипломатическому скандалу, предоставил бывший чешский президент Вацлав Клаус (возглавлял страну с 2003 по 2013 годы). Он заявил, что ему стыдно за "лай" на Россию.

Экс-президент Чехии: мне стыдно за "лай" Праги на Москву

Интервью с Клаусом представили в издании Blesk. Экс-президент рассказал журналистам, что Чехия сейчас подобна "маленькой собачке", и подчеркнул: его ситуация удручает.

"То, что мы [Чехия] лаем на одну из мировых держав, — это то, за что мне стыдно, и что меня удручает [и отталкивает от желаний] пытаться вообще ещё что-то делать в этой стране.

Для меня это свидетельство [о современном состоянии] нашей страны и о том, что мы вообще не способны иметь осмысленную внешнюю политику", — уточнил Клаус.

Экс-лидер страны отметил: власти Чехии считают возможными такие шаги потому, что уверены — если что, за ними стоят НАТО и США.

"Думаю, что это немного глупая политика", — считает Клаус.

Также экс-президент привёл интересную деталь: он лично пообщался с нынешним президентом страны Милошем Земаном. Оказалось, что тот пока не сообщал о прямой поддержке придуманного в МИД Чехии сценария.

"Президент мне не сказал, что выразил согласие с позицией властей и МИД. Так мы вопрос не формулировали", — заявил Клаус.

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Россия - Чехия: напряжённость растёт
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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