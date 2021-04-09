Новое мнение по поводу ситуации в Донбассе озвучили в Кремле: российская сторона опасается ситуации, при которой в регионе развернутся полноценные боевые действия. Они могут создать угрозу в том числе для безопасности России, сообщил СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война. И если у наших границ возобновится гражданская война, полноформатные боевые действия, это будет представлять угрозу для безопасности РФ.

Динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны в целом создаёт опасность возобновления полноценных боевых действий.

Украинская сторона — об этом можно судить по различным заявлениям — не отвергает полностью мысли о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком", — сообщил Песков.