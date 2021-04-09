Новое мнение по поводу ситуации в Донбассе озвучили в Кремле: российская сторона опасается ситуации, при которой в регионе развернутся полноценные боевые действия. Они могут создать угрозу в том числе для безопасности России, сообщил СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война. И если у наших границ возобновится гражданская война, полноформатные боевые действия, это будет представлять угрозу для безопасности РФ.
Динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны в целом создаёт опасность возобновления полноценных боевых действий.
Украинская сторона — об этом можно судить по различным заявлениям — не отвергает полностью мысли о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком", — сообщил Песков.
Ситуация, подчеркнул пресс-секретарь главы государства, очень нестабильна. В случае негативного сценария "ни одна страна мира не останется в стороне", уверен Песков.
"Все страны мира, все цивилизованные страны мира и европейские государства в случае повторения Сребреницы на юго-востоке Украины будут этому всячески противодействовать с тем, чтобы не допустить катастрофы", — заключил Песков.
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