Денис Пушилин как врио президента Украины

Украина подсознательно уже проиграла войну России

Бандеровская власть уже в подсознании проиграла войну с Россией, а Россия её уже выиграла. Осталось увидеть это наяву.

Об этом говорят вчерашние разительно отличающиеся заявления Дмитрия Козака и Владимира Зеленского.

Война — это начало конца Украины

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, несомненно, транслируя позицию Владимира Путина, чётко поставил ситуации на Украине диагноз.

Обострение в Донбассе — это пиар-ход Украины. Киев "имитирует военную угрозу", чтобы повысить рейтинг Зеленского. Логично — если бы это было бы серьёзно, Зеленский не отправился бы в Катар. "Партнёры" из нормандского формата движутся в заданном Киевом фарватере затягивания переговоров, хотя всё можно решить за год, если последовательно выполнять все обязательства по Минским соглашениям. Но Киев не хочет "возвращения Донбасса в состав Украины", заявляет Козак. Тоже логично, зачем Киеву пророссийский электорат и огромные расходы на восстановление (первоначально около 10 млрд долларов) Начало Киевом боевых действий на Донбассе может заставить РФ стать на защиту своих граждан (около 600 тысяч граждан ЛДНР получили российское гражданство), и это будет "начало конца Украины". Такой вариант не противоречит утверждению о пиар- акции Киева. Это возможно с подачи "партнёров", которых Москва, называя так, считает конкурентами, а Киев — хозяевами. Масштаб ответа Москвы "зависит от того, какой масштаб будет пожара". "Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, пожалуй, вынуждены будем встать на защиту", сказал Козак, выступая перед экспертами Института мировой экономики и международных отношений РАН. Речь идёт, вероятно, о способности вооруженных сил ДНР и ЛНР самостоятельно противостоять наступлению ВСУ.

Ссылка на президента означает, что это мнение Владимира Путина. Буквально неделю назад об этом же заявил глава МИД Сергей Лавров, повторяя тезис президента, что в случае начала военных действий Украина потеряет государственность.

Как говорится, не хотите слушать Лаврова, послушайте Шойгу, здесь вот небратьям для вразумления добавили лишнее звено — Козака.

Почему будет сирийский вариант войны с Украиной

Если же, всё же речь дойдёт до Шойгу, то действия минобороны РФ будут повторять сирийский сценарий. Складывается впечатление, что танки и другая классическая военная техника не случайно демонстративно открыто передвигается по югу России, это заставляет Украину готовиться к войне из прошлого века.

Так, на состоявшемся круглом столе "Агрессия Российской Федерации: готова ли армия к новым вызовам?" на ресурсе агентства " Украинские Новости" председатель Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Андрей Сенченко заявил, что в случае "вторжения" РФ на Украину россияне понесут существенные потери, с которыми население России не смирится.

На самом деле, ресурснозатратная война, ход которой решала артподготовка и танковые клинья с пехотой — это война прошлого. Цель современных войн не завоевание, а подчинение — нанесение такого урона промышленности и системе военного управления, после которого остается лишь капитулировать, а затем поддержка на данной территории лояльного правительства.

Не танки НАТО уничтожили государственность Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, это сделали американские крылатые ракеты и авиация союзников. Таким же способом Россия сохранила у власти легитимное правительство Башара Асада. Поэтому на Украине будет вторая Сирия, и никакие "Джавелины" её не спасут.

Зеленский — это картинка боевого духа Украины

Но, может быть, Незалежную спасёт её дух, готовность общества выйти на защиту бандеровской власти? В конце концов, несломленный дух народа всегда побеждает любое оружие в долгосрочной перспективе.

На том же упомянутом круглом украинском столе воевавший со своими соотечественниками в Донбассе Алексей Петров подчеркнул, что армия готова воевать — "глаза горят", и общество готово, но "не видно позиции президента". "Ветеран АТО" попросил Зеленского вселить уверенность в граждан.

Как он это умеет делать мы увидели в четверг, когда приехавший из Катара лидер нации, посетил передовые позиции ВСУ в Донбассе. Нарезка и монтаж ролика не скрыли заплетающийся язык, взгляд в сторону, упаднические слова о потерях и чувстве обострения, пораженческий призыв к чиновникам посещать позиции, где солдаты — герои.

Героями они быть привыкли — на словах, накормить бы их хорошо для начала, а не на 81 гривну в день. Недостатки в снабжении и вооружении никак не могут вызвать воодушевление и повысить моральный дух армии. И в обществе тоже царит уныние из-за отсутствия перспектив на улучшение жизни и окончание войны. Действительно, скоро украинцы захотят конца такой Украины (если уже не хотят).

Денис Пушилин как врио президента Украины

В такой ситуации руководство ЛДНР выглядит для них гораздо более предпочтительным в плане моральных качеств, порядка и стабильного повышения уровня жизни. Денис Пушилин в Киеве как врио президента, это отличный для украинцев вариант, который ещё не испробован и имеет перспективу. А вот с очередным бандеровцем во власти после Зеленского, какие у Украины перспективы?

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