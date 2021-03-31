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"Как до жирафов": почему санкции Австралии напоминают "театр абсурда"

Политика

Новый санкционный "подарок" из Австралии оценили российские дипломаты. По их мнению, санкции практически не возымеют эффекта, при этом Канберре стоит ждать "последствий".

"Как до жирафов": почему санкции Австралии напоминают "театр абсурда"

Напомним, что санкции связаны с Крымом (если точнее, то с возведением Крымского моста). Как мы можем ответить на санкции Австралии? Чего именно должны опасаться в данной ситуации австралийские власти?

За ответом "Правда.Ру" обратилась к директору Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрию Мосякову.

"Как до жирафов": почему действия Австралии выглядят странно

Санкции от Австралии — весьма странная вещь, считает эксперт: мост возвели достаточно давно, и с момента окончания работ случилось множество событий.

"Но это очень характерно для Австралии. Там до людей, как до жирафов, доходит.

Компания, которая попала под санкции, уже работает в Якутии, строит там железнодорожную линию. И к Крыму, к Крымскому мосту не имеет никакого отношения. И вдруг неожиданно Австралия…", — рассказывает Мосяков.

При этом санкции никак не влияют ни на компании, ни на людей: счетов, денег и контактов в Австралии у фигурантов санкционных списков нет.

"Они к Австралии никакого отношения не имеют. Это то же самое, как объявить какие-нибудь санкции против племени Мумбо-Юмбо где-нибудь в Африке. Они там живут себе спокойно, даже не подозревают, что мы есть. А мы вводим против них санкции. Причем это племя и до санкций, и после санкций как существовало, так и существует, ничего не меняется", — комментирует Мосяков.

Ответ России на "санкции из-за угла" — а нужен ли он?

Эксперт считает, что данные санкции можно рассмотреть как некий знак, символизирующий курс политики Канберры последних лет. Известно, что политика эта ведётся в "американском русле". В частности, Австралия поддерживает планы создания некого военного блока.

Мельбурн, Австралия
Мельбурн, Австралия

"То есть Австралия всё больше встраивается, идёт в фарватере американского подхода к ситуации в Азии. И, наверное, нужен был какой-то демонстративный шаг, чтобы просто показать: мы тоже готовы где-то за углом участвовать", — разъясняет Мосяков.

Касательно "ответа" что-то точное сказать сложно. Дело в том, что санкции просто неэффективны, а вся ситуация в целом характеризуется словами "театр абсурда".

"Наверное, ответить можно так же: ввести санкции против кого-то из Австралии. И этот кто-то даже понятия не будет иметь, что попал под санкции с нашей стороны.

Это напоминает какой-то театр абсурда. Так что сказать очень сложно. В таком театре всё очень непредсказуемо. Так что у нас, думаю, будут долго размышлять, как же ответить.

Вот такая у меня позиция. Очень странно", — резюмирует Мосяков.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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