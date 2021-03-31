Новый санкционный "подарок" из Австралии оценили российские дипломаты. По их мнению, санкции практически не возымеют эффекта, при этом Канберре стоит ждать "последствий".
Напомним, что санкции связаны с Крымом (если точнее, то с возведением Крымского моста). Как мы можем ответить на санкции Австралии? Чего именно должны опасаться в данной ситуации австралийские власти?
За ответом "Правда.Ру" обратилась к директору Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрию Мосякову.
Санкции от Австралии — весьма странная вещь, считает эксперт: мост возвели достаточно давно, и с момента окончания работ случилось множество событий.
"Но это очень характерно для Австралии. Там до людей, как до жирафов, доходит.
Компания, которая попала под санкции, уже работает в Якутии, строит там железнодорожную линию. И к Крыму, к Крымскому мосту не имеет никакого отношения. И вдруг неожиданно Австралия…", — рассказывает Мосяков.
При этом санкции никак не влияют ни на компании, ни на людей: счетов, денег и контактов в Австралии у фигурантов санкционных списков нет.
"Они к Австралии никакого отношения не имеют. Это то же самое, как объявить какие-нибудь санкции против племени Мумбо-Юмбо где-нибудь в Африке. Они там живут себе спокойно, даже не подозревают, что мы есть. А мы вводим против них санкции. Причем это племя и до санкций, и после санкций как существовало, так и существует, ничего не меняется", — комментирует Мосяков.
Эксперт считает, что данные санкции можно рассмотреть как некий знак, символизирующий курс политики Канберры последних лет. Известно, что политика эта ведётся в "американском русле". В частности, Австралия поддерживает планы создания некого военного блока.
"То есть Австралия всё больше встраивается, идёт в фарватере американского подхода к ситуации в Азии. И, наверное, нужен был какой-то демонстративный шаг, чтобы просто показать: мы тоже готовы где-то за углом участвовать", — разъясняет Мосяков.
Касательно "ответа" что-то точное сказать сложно. Дело в том, что санкции просто неэффективны, а вся ситуация в целом характеризуется словами "театр абсурда".
"Наверное, ответить можно так же: ввести санкции против кого-то из Австралии. И этот кто-то даже понятия не будет иметь, что попал под санкции с нашей стороны.
Это напоминает какой-то театр абсурда. Так что сказать очень сложно. В таком театре всё очень непредсказуемо. Так что у нас, думаю, будут долго размышлять, как же ответить.
Вот такая у меня позиция. Очень странно", — резюмирует Мосяков.
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