Дипломаты РФ напомнили Австралии: ввели санкции — ждите последствий

Продолжается история, связанная с санкциями Австралии против России. Посольство нашей страны предупредило австралийскую сторону о том, что решение австралийских властей будет "иметь последствия".

Напомним, что санкции Австралии коснулись Крыма (в частности, связаны они со строительством Крымского моста). Российские дипломаты, заявление которых приведено на официальном сайте российского посольства, сожалеют о том, что власти Австралии решили примкнуть к "строю государств, применяющих незаконные санкции против российских юридических и физических лиц в связи с воссоединением Крыма с Россией".

"Впрочем, самостоятельно анализировать ситуацию в столь отдалённом от Австралии регионе, видимо, непросто", — указано в заявлении.

Практическая "польза" санкций для их авторов, уверены дипломаты, практически нулевая.

"Однако данный неспровоцированный недружественный жест в адрес России, конечно, будет иметь свои последствия", — резюмировали российские дипломаты.