Очередные санкции против Крыма (на этот раз за "авторством" Австралии) оценил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. Эксперт напомнил, что санкции "штампуют из года в год".
Цеков в беседе с RT уточнил, что данный случай прекрасно иллюстрирует степень "понимания демократических ценностей" разными странами мира.
"Мы знаем, что в своё время 41 страна ввела санкции против России. Уже семь лет прошло, но они продолжают санкционную политику. Среди этих стран выделяются Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Канада и Австралия. Ну и другие страны ЕС и те, которые к ЕС примкнули.
До этого уже вводили санкции против тех, кто строил Крымский мост. Вот такой на сегодняшний день уровень понимания демократических ценностей и вопрос соблюдения прав человека на той или иной территории.
Это весьма характеризует современное влиятельное международное сообщество, в которое, в частности, входит и Австралия", — резюмировал эксперт.
Напомним, что ранее Австралия внесла в санкционные списки 4 компании и ряд физлиц. "Расширение" вызвано работами по строительству Крымского моста, на него уже отреагировали власти Крыма.
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