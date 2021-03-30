Примета времени: в СФ оценили санкции Австралии против Крыма

Очередные санкции против Крыма (на этот раз за "авторством" Австралии) оценил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. Эксперт напомнил, что санкции "штампуют из года в год".

Цеков в беседе с RT уточнил, что данный случай прекрасно иллюстрирует степень "понимания демократических ценностей" разными странами мира.

"Мы знаем, что в своё время 41 страна ввела санкции против России. Уже семь лет прошло, но они продолжают санкционную политику. Среди этих стран выделяются Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Канада и Австралия. Ну и другие страны ЕС и те, которые к ЕС примкнули. До этого уже вводили санкции против тех, кто строил Крымский мост. Вот такой на сегодняшний день уровень понимания демократических ценностей и вопрос соблюдения прав человека на той или иной территории. Это весьма характеризует современное влиятельное международное сообщество, в которое, в частности, входит и Австралия", — резюмировал эксперт.

Напомним, что ранее Австралия внесла в санкционные списки 4 компании и ряд физлиц. "Расширение" вызвано работами по строительству Крымского моста, на него уже отреагировали власти Крыма.