Крым — Канаде и Австралии: спасибо за рекламу через санкции

Неожиданные благодарности получили Канада и Австралия: как оказалось, санкции против Крыма пошли полуострову скорее на пользу, чем во вред.

Напомним, что Австралия и Канада провели "санкционное расширение", связанное, в том числе, со строительством Крымского моста. На данный момент под санкциями оказались четыре компании, а также ряд физлиц.

О парадоксе "санкционного бумеранга" рассказал глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. Он сообщил, что полуостров получил, по сути, бесплатную рекламу, благодаря которой о нём узнали "представители более 150 стран мира".

"Западным странам и их сателлитам нужно раз и навсегда уяснить, что никакие санкции и ограничения не способны остановить или помешать динамичному развитию российского Крыма. С другой стороны, это отличная реклама нашим курортам. Санкции работают, как эффект бумеранга. Как только откроют границы, иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова. Так что с улыбкой можно лишь сказать: "Спасибо за рекламу", — отметил для РИА "Новости" Черняк.