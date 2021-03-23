Ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом за рубежом (уже вызвавшую продление локдаунов в ряде стран) оценила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её мнению, отчасти всплески заболеваемости вызваны "сидением дома".
Голикова уточнила, что на Западе была распространена практика "перманентного закрытия". Люди вынуждены были находиться в своих домах, что мешало выработке коллективного иммунитета.
"Мы видим, как развивается эпидситуация у них и у нас. Кстати говоря, одной из причин такого развития является то, что они перманентно закрывались. Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса. Они выходят, и они получают", — разъяснила Голикова для RT.
Напомним, что в ЕС официально объявлена третья волна коронавируса. Власти Германии уже утвердили продление локдауна до 18 апреля, поскольку в стране наблюдается резкий рост заболеваемости.
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