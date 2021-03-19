Еврокомиссия о коронавирусе: "Видим третью волну"

Коронавирус, как оказалось, не стал "ждать", пока власти ЕС решат накопившиеся проблемы с вакцинами. Представители Еврокомиссии сообщили: страны ЕС фиксируют третью волну коронавируса.

Новые данные представила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант в ходе работы на брифинге.

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС", — заявила она.

В ЕК просят власти стран ЕС ускорить темпы вакцинации, а также внимательно следить за темпами распространения коронавируса.

Напомним, что ранее в ЕС начались проблемы с вакцинами AstraZeneca: их использование из-за ряда побочных эффектов приостановили Франция, Испания, Италия и другие страны. Власти Франции позднее вакцину разрешили.

На ситуацию с AstraZeneca накладываются махинации властей с поставками. Как заявил ранее австрийский канцлер Себастьян Курц, многие политики ЕС провели "теневые" сделки с производителями и в результате получили больше вакцин, чем нужно населению.