Коронавирус, как оказалось, не стал "ждать", пока власти ЕС решат накопившиеся проблемы с вакцинами. Представители Еврокомиссии сообщили: страны ЕС фиксируют третью волну коронавируса.
Новые данные представила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант в ходе работы на брифинге.
"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС", — заявила она.
В ЕК просят власти стран ЕС ускорить темпы вакцинации, а также внимательно следить за темпами распространения коронавируса.
Напомним, что ранее в ЕС начались проблемы с вакцинами AstraZeneca: их использование из-за ряда побочных эффектов приостановили Франция, Испания, Италия и другие страны. Власти Франции позднее вакцину разрешили.
На ситуацию с AstraZeneca накладываются махинации властей с поставками. Как заявил ранее австрийский канцлер Себастьян Курц, многие политики ЕС провели "теневые" сделки с производителями и в результате получили больше вакцин, чем нужно населению.
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