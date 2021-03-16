Материал от издания Washington Post, в котором говорится об "альянсе Китая и России" по лунным программам против Запада, не должен вызывать беспокойство мирового сообщества. Да, Россия и Китай сотрудничают, но речь идёт не о том, что две страны "противостоят" кому-либо, а о том, что совместная работа продуктивнее и эффективнее.
Напомним кратко о содержании статьи в Washington Post: Россия и Китай готовятся строить лунную станцию, которая "крайне опасна" для США. По итогам строительства возникнет некий "лунный альянс", который, конечно же, вступит в "противостояние с Западом".
"Планы России и Китая по Луне открыты для широкого международного участия. Речь идёт не о противостоянии, а о сотрудничестве в исследовании Луны", — объяснил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин через Telegram.
Россия и Китай заинтересованы в совместной работе, которая поможет упростить использование космического пространства на благо всего человечества и в мирных целях.
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