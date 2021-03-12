"Воюем не числом": Рогозин рассказал о конкуренции в космосе

Несмотря на то, что финансирование космических программ "Роскосмоса" ниже, чем у сходных программ Китая и США, российские специалисты решают важнейшие задачи и, что называется, "берут умением".

О перспективах и конкуренции в космосе рассказал в своём профиле Telegram глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул: все задачи, которые поставил Владимир Путин, будут успешно выполнены.

"Конечно, у нас, по сравнению с Китаем и США, финансирование программ исследования дальнего космоса намного скромнее. Но принципиально важные задачи в этой области, поставленные президентом России, будут решены. Воюем не числом, а умением и традициями", — сообщил Рогозин.

Глава госкорпорации напомнил, что уже в этом году к Луне полетит новая российская станция "Луна-25", которая станет первым подобным проектом за 45 лет. Не забудут специалисты и о важности космической обороны.

"Бесспорный приоритет "Роскосмоса" — обеспечить космическими силами и средствами оборону и безопасность страны. Надеюсь, что уже в этом году мы порадуем наших соотечественников принципиально прорывными результатами и в этой важнейшей сфере нашей работы", — резюмировал Рогозин.