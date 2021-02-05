Предсказуемо, но "точки пересечения" есть: Косачёв оценил речь Байдена

Новую программную речь Джо Байдена оценил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Косачёв уверен: содержание речи было предсказуемо, особенно по внешнеполитическим вопросам, но важно понимать — Байден сказал и обнадёживающие слова.

Напомним, что речь Байдена была посвящена в основном "возвращению Америки" и тому, что американская дипломатия снова становится "центром" политики Штатов в мире. Изоляция и попытки "закрыться", предпринятые Трампом, уходят в прошлое.

"В целом весьма предсказуемо, стратегические установки всё те же, они по-прежнему настораживают. Однако некоторые базовые моменты в речи Байдена отчасти обнадёжили", — рассказал Косачёв через Facebook.

Политик отметил, что Байден много говорил о проблемах, являющихся "общими": например, о климатических изменениях, пандемии коронавируса, ситуации с ядерным оружием.