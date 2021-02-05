Новую программную речь Джо Байдена оценил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
Косачёв уверен: содержание речи было предсказуемо, особенно по внешнеполитическим вопросам, но важно понимать — Байден сказал и обнадёживающие слова.
Напомним, что речь Байдена была посвящена в основном "возвращению Америки" и тому, что американская дипломатия снова становится "центром" политики Штатов в мире. Изоляция и попытки "закрыться", предпринятые Трампом, уходят в прошлое.
"В целом весьма предсказуемо, стратегические установки всё те же, они по-прежнему настораживают. Однако некоторые базовые моменты в речи Байдена отчасти обнадёжили", — рассказал Косачёв через Facebook.
Политик отметил, что Байден много говорил о проблемах, являющихся "общими": например, о климатических изменениях, пандемии коронавируса, ситуации с ядерным оружием.
"Это реальные проблемы, и вижу тут много точек пересечения", — резюмировал Косачёв.
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