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Джо Байден произнёс программную речь: Америка вернулась!

Мир

Джо Байден в своем первом дипломатическом обращении в качестве президента США пообещал "новую эру после разрозненной внешней политики" своего предшественника Дональда Трампа, заявив:

Джо Байден произнёс программную речь: Америка вернулась!

"Америка вернулась на мировую арену".

В своей речи Байден обозначил агрессивные подходы к Китаю и России, призвал военных лидеров Мьянмы прекратить переворот и объявил о прекращении поддержки США военной кампании Саудовской Аравии в Йемене.

"Американское руководство должно встретить этот новый момент развития авторитаризма, включая растущие амбиции Китая соперничать с Соединенными Штатами и решимость России нанести ущерб и разрушить нашу демократию. Мы должны встретить Новый момент … ускорение глобальных вызовов-от пандемии до климатического кризиса и ядерного распространения", — сказал Байден. — Трамп разозлил европейских и азиатских лидеров тарифами, разрывом глобальных альянсов и угрозами вывести американские войска. Он мало что сделал для того, чтобы противостоять волне авторитаризма в некоторых странах".

Не забыл обозначить "противников"

Про Россию

В своей речи, как отмечает Reuters, Байден "бросил вызов президенту России Владимиру Путину".

"Я дал понять президенту Путину в манере, сильно отличающейся от моего предшественника, что дни, когда Соединенные Штаты переворачивались перед лицом агрессивных действий России, вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления ее граждан, прошли", — сказал он.

Про Китай

Пекин Байден назвал "нашим самым серьезным конкурентом."

"Мы будем противостоять экономическим злоупотреблениям Китая, противостоять его агрессивным, принудительным действиям, чтобы отбить нападение Китая на права человека, интеллектуальную собственность и глобальное управление. Но мы готовы работать с Пекином, когда это в интересах Америки", — сказал он.

Про союзников

Не все союзники США могут быть довольны резким поворотом во внешней политике США, включая Польшу, где Трамп когда-то пообещал разместить американские войска, или множество стран, которые в прошлом критиковали жесткое вмешательство Вашингтона.

"Мы — страна, которая делает большие вещи. Американская дипломатия делает так, чтобы снова взять на себя мантию лидера", — сказал Байден.

Автор: Ольга Лебедева
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