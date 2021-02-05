Джо Байден в своем первом дипломатическом обращении в качестве президента США пообещал "новую эру после разрозненной внешней политики" своего предшественника Дональда Трампа, заявив:
"Америка вернулась на мировую арену".
В своей речи Байден обозначил агрессивные подходы к Китаю и России, призвал военных лидеров Мьянмы прекратить переворот и объявил о прекращении поддержки США военной кампании Саудовской Аравии в Йемене.
"Американское руководство должно встретить этот новый момент развития авторитаризма, включая растущие амбиции Китая соперничать с Соединенными Штатами и решимость России нанести ущерб и разрушить нашу демократию. Мы должны встретить Новый момент … ускорение глобальных вызовов-от пандемии до климатического кризиса и ядерного распространения", — сказал Байден. — Трамп разозлил европейских и азиатских лидеров тарифами, разрывом глобальных альянсов и угрозами вывести американские войска. Он мало что сделал для того, чтобы противостоять волне авторитаризма в некоторых странах".
В своей речи, как отмечает Reuters, Байден "бросил вызов президенту России Владимиру Путину".
"Я дал понять президенту Путину в манере, сильно отличающейся от моего предшественника, что дни, когда Соединенные Штаты переворачивались перед лицом агрессивных действий России, вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления ее граждан, прошли", — сказал он.
Пекин Байден назвал "нашим самым серьезным конкурентом."
"Мы будем противостоять экономическим злоупотреблениям Китая, противостоять его агрессивным, принудительным действиям, чтобы отбить нападение Китая на права человека, интеллектуальную собственность и глобальное управление. Но мы готовы работать с Пекином, когда это в интересах Америки", — сказал он.
Не все союзники США могут быть довольны резким поворотом во внешней политике США, включая Польшу, где Трамп когда-то пообещал разместить американские войска, или множество стран, которые в прошлом критиковали жесткое вмешательство Вашингтона.
"Мы — страна, которая делает большие вещи. Американская дипломатия делает так, чтобы снова взять на себя мантию лидера", — сказал Байден.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...