В Минпросвещения хотят ограничить использование детьми гаджетов

Количество времени, которое школьники тратят на гаджеты, озадачило не только родителей, но и чиновников Минпросвещения. В ведомстве планируют разработать "нормативы", которые помогут сохранить здоровье подрастающего поколения.

По данным Telegram-канала ресурса стопкоронавирус. рф, дистанционное обучение стало одной из причин, по которой началась разработка.

"Кто-то скажет, что раньше образование было качественным и без всяких технологий. Однако сейчас без базовых IT-знаний ребёнок не сможет выжить в современном социуме. Цифровые инструменты открывают новые возможности классической формы обучения, гармонично дополняя её. Тем более Министерство разрабатывает нормативы использования гаджетов для того, чтобы применение ЦОС не отражалось негативно на здоровье детей", — отмечается в сообщении.

За аббревиатурой ЦОС прячется, кстати, Цифровая образовательная среда — комплексный проект, в рамках которого для всех граждан страны хотят обеспечить качественное цифровое образование.