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Автор Инна Новикова

Политолог Леонид Крутаков: дистанционное образование – это ужасно

Общество

О последствиях дистанционного обучения, утечке мозгов и ошибках политтехнологов рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог, публицист, аналитик и доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

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При обучении нужен контакт

— Леонид, вы говорили о недостатках школы: не так учат, ввели ЕГЭ. Это действительно страшная проблема. Но сейчас возникла другая беда. У меня младшие дети в школе, 9-й и 10-й класс. В родительскую группу пришло сообщение: на следующий год будет дистанционное обучение. Эксперты говорят, что образование было проблемным и до коронавируса, но перспектива перейти на дистанционку — это просто падение в бездну. Но всё идёт к тому, что ради безопасности детей на следующий год будет дистанционное обучение в московских школах.

— Это ужасно. Я преподаю в университете. Знания передаются тактильно, важен зрительный контакт, общение между студентами. Они обмениваются информацией, соревнуются между собой. Соревновательный инстинкт заложен в человеке, и в коллективе дети пытаются друг друга обыграть. Когда я на семинарах делю их на группы и придумываю им задания, каждая группа пытается обойти другие. То же самое и в школе. Если мы детей заставим сидеть дома, это будет идеально с точки зрения финансовой оптимизации: школы не нужны, ничего не нужно, кроме Интернета. Но то, что такое поколение деградирует, у меня сомнений не вызывает.

Знания невозможно передавать через эфир. Мы резко снизим общий уровень образования и количество звёздочек, которые появляются: чем выше средний уровень, тем больше звёздочек, чем ниже — тем меньше.

Неслучайно мы говорили про советское образование. Одной из серьёзных статей экспорта, помимо российских энергоносителей, были советские мозги, которые уехали. Мы этих людей не ценили, они просто бежали отсюда.

Утечка мозгов — экспорт за бесценок. Мы вкладывали в них деньги, вырастили их, а они уехали строить американскую Кремниевую долину и американское чудо. С дистанционным образованием мы окончательно превратимся в придаток.

Герман Греф говорит: "Вы не сможете управлять людьми, которые способны самоидентифицироваться и понимать окружающий мир, и интерпретировать его". Так рассуждают слабые люди, которые боятся соревноваться. Реальный лидер не боится, что образованные люди его съедят, он всегда сможет ими управлять. Например, я не боюсь своих студентов, потому что опытнее их. Среди них есть умные, блестящие юноши и девушки, но чтобы дойти до моего уровня, им придётся ещё много-много пройти.

Я не боюсь конкуренции. Греф, судя по всему, боится.

Политтехнологи могут не всё

— Вчера было выступление Грефа. Действительно, он сделал "Сбербанк" современной компанией. Я послушала его, думаю: нормальный человек не может открыто говорить такие вещи. Потом прочитала, что он специально утрирует, чтобы развить дискуссию. Греф может думать как угодно, но вряд ли человек-манипулятор так бы говорил публично. Возможно, он это говорил не вполне серьезно?

— Не похоже, что он устроил провокацию. Он бы её сразу раскрыл. Когда я устраиваю студентам интеллектуальные провокации, всегда потом объясняю что к чему, потому что у человека должно в голове закрепиться не только то, что это провокация, но и её механизм, как она сделана, чтобы он в следующий раз на это не попался. Я считаю, что Греф был искренен. Но такие вещи, по крайней мере, не говорят вслух.

— Может быть, он не ожидал, что будет запись? Там сидели люди, с умным видом его слушали и поддакивали. Хотя у Грефа бывали странные провокации, когда он изображал инвалида в очках, якобы слепого: пошёл брать кредит — ему не дали, и он возмущался. Это была не лучшая идея, на мой взгляд.

— Ему дали кредит. Идёт "инвалид" Греф в очках, а за ним 8 человек с камерами снимают, что он делает. Это же чистый PR. Допустим, я операционист и не знаю Грефа в лицо. Идёт человек, и я вижу: 8 камер за ним. Даже если это сгорбленный старик, я сделаю всё, чтобы обслужить его красиво. На кого это действо рассчитано? Я бы выгнал пиарщиков, которые такое посоветовали.

— У нас так принято: некоторые президенты на троллейбусе ездили тоже с камерами. Это такая добрая традиция. Чего вы удивляетесь?

— Я удивляюсь пиарщикам, которые это делают, потому что люди же всё понимают. Ложь ловится на ментальном уровне, по интонации, поведению.

Проблема нашей элиты в том, что она разучилась работать с народом, хочет его обмануть с помощью политтехнологий. Можно раз обмануть, два. Но ведь протестный потенциал копится.

Если концепция политика не соответствует общественному запросу, то его власть ничтожна.

Как рушится тирания, под которой нет широкого общественного консенсуса, мы видели: Каддафи, Хусейн.

Мы фактически вступили в экономическую войну:

  • санкции,
  • торговые споры,
  • тарифные конфликты.

Она не кодифицирована в международном законодательстве, но это война, попытка экономически задушить страну, в частности Россию. Сейчас на Китай так же надавили. В этой ситуации лидера без общественной поддержки свергнут легко. Люди готовы терпеть и идти за властью, если они понимают, ради чего это, если цели и задачи власти соответствуют народным целям и задачам.

Мы выстояли в Великую Отечественную войну только потому, что понимали это. Без единства, при какой-нибудь оккупационной власти, народ сразу сдал бы страну: нет разницы между двумя оккупациями.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы политика герман греф утечка мозгов леонид крутаков дистанционное обучение
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