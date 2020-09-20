Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поделилась, что не видит себя на посту главы Республики Белоруссия. И попросила, чтобы другие тоже не предполагали подобного. И поделилась также мнением, почему РФ не рассматривает её в качестве серьёзного собеседника.

"Я не прошу видеть во мне будущего президента Беларуси, потому что я себя так не позиционирую", — сказала Тихановская в интервью РБК.

"Моя предвыборная программа состояла из трех пунктов, самый основной из которых — повторные выборы, честные и прозрачные и открытые. И уже на этих выборах будет выбран президент. Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Путин нашел бы, о чем договориться, и разговаривал бы с ним, как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить", — отметила она, отвечая на вопрос, почему Москва не видит в ней политика, на которого можно опереться.