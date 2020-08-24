Лавров: часть оппозиции Белоруссии хочет украинского кровавого сценария

Некоторые представители белорусской оппозиции хотят видеть кровопролитие.

Так прокомментировал события в Белоруссии глава российского МИД Сергей Лавров, выступая в воскресенье на образовательном молодежном форуме.

По его словам, решать, как выйти из сложившихся обстоятельств должен сам народ, однако

"в то же время я знаю, что не всем это нравится, и есть те, кто хочет, чтобы эта нормальная, мирная тенденция развития событий в Беларуси переросла в насилие, пролилась кровь и превратилась в украинский сценарий", — сказал Лавров.

Глава МИД России заявил, что ряд белорусских оппозиционеров, в том числе и сама Тихановская, в последнее время проявляют все больший интерес к обращению к западной аудитории, очевидно, стремясь сохранить накаленную ситуацию. Тем не менее Лавров не исключил, что на Тихановскую было оказано "давление":

"Ей (Тихановской), видимо, не дали успокоиться, и она начала делать политические заявления, довольно резкие, требуя продолжения забастовок, выходов, протестов. И довольно странно, что она все чаще делает свои заявления не по-русски, не по-белорусски, а по-английски".

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