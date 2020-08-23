Лавров: Белоруссия сама найдёт выход из кризиса

Белорусский народ сам сможет решить внутренние разногласия без участия зарубежных посредников.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он также призвал другие страны не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и не пытаться стать "посредниками" в чём-либо.

Напомним, с 9 августа в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста против результатов президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко.