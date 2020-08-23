Белорусский народ сам сможет решить внутренние разногласия без участия зарубежных посредников.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он также призвал другие страны не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и не пытаться стать "посредниками" в чём-либо.
Напомним, с 9 августа в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста против результатов президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко.
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