"Продолжайте и расширяйте забастовки", - просит Тихановская из Литвы

Недавний кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, с разгромным счётом проигравшая выборы Александру Лукашенко, спрятавшись в Литве, продолжает "руководить восстанием". Сегодня она опубликовала очередное видеообращение к белорусам.
Тихановская призывает рабочих продолжать забастовки, которые, по её словам, "зажали диктатуру в угол, ранили её в самое сердце":
"Дорогие мои белорусы, работники "Беларуськалия", МТЗ, "Гродноазота" и других предприятий, вы — символ новой свободной Белоруссии. Будущее Белоруссии зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки".
Напомним, за сегодня это уже второе обращение "лидера оппозиции" к народу. Первой была соратница Тихановской Мария Колесникова, которая в прямом смысле слова обещала "золотые горы". Правда, только силовикам. И только в обмен на измену присяге:
Креатив уровня "жесть": оппозиция в Белоруссии хочет купить силовиков
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.