"Продолжайте и расширяйте забастовки", - просит Тихановская из Литвы

Недавний кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, с разгромным счётом проигравшая выборы Александру Лукашенко, спрятавшись в Литве, продолжает "руководить восстанием". Сегодня она опубликовала очередное видеообращение к белорусам.

Тихановская призывает рабочих продолжать забастовки, которые, по её словам, "зажали диктатуру в угол, ранили её в самое сердце":

"Дорогие мои белорусы, работники "Беларуськалия", МТЗ, "Гродноазота" и других предприятий, вы — символ новой свободной Белоруссии. Будущее Белоруссии зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки".

Напомним, за сегодня это уже второе обращение "лидера оппозиции" к народу. Первой была соратница Тихановской Мария Колесникова, которая в прямом смысле слова обещала "золотые горы". Правда, только силовикам. И только в обмен на измену присяге:

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