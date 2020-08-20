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Креатив уровня жесть: оппозиция в Белоруссии пытается купить силовиков

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Помощница Светланы Тихановской, осуществляющая, по-видимому, руководство оппозицией в отсутствие экс-кандидатки в президенты Белоруссии, выступила с очередным видеообращением. На этот раз к силовикам.

Мария Колесникова в открытую, ничего не смущаясь, предлагает сотрудникам правоохранительных органов за измену Родине - переход на сторону протестующих - квартиры, оплату долгов по кредитам и прочие весьма солидные денежные бонусы.

"Гарантируем жилье и материальную поддержку тем, кто откажется выполнять преступные приказы", - говорит в ролике Колесникова.

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Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.

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