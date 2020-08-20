Помощница Светланы Тихановской, осуществляющая, по-видимому, руководство оппозицией в отсутствие экс-кандидатки в президенты Белоруссии, выступила с очередным видеообращением. На этот раз к силовикам.
Мария Колесникова в открытую, ничего не смущаясь, предлагает сотрудникам правоохранительных органов за измену Родине - переход на сторону протестующих - квартиры, оплату долгов по кредитам и прочие весьма солидные денежные бонусы.
"Гарантируем жилье и материальную поддержку тем, кто откажется выполнять преступные приказы", - говорит в ролике Колесникова.
У белорусской оппозиции меняется лидер
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.